Tanto clamore e intorno alla scelta del nuovo nome di Uomini e Donne. Ad affiancare Matteo Ranieri e Luca Salatino arriverà infatti Veronica Rimondi. 26 anni, originaria di Ferrara, ha già sollevato una valanga di critiche da parte del pubblico che fatica ad accettare la sua scelta. Colpa, se così si può dire, di un’intervista rilanciata dal settimanale Witty. “Vivo in un appartamento che mi ha dato mio padre”, ha spiegato Veronica Rimondi, puntualizzando di essere un po’ “figlia di papà”.

“Una delle frasi che più mi sento dire ‘sai che prima di conoscerti mi stavi antipatica?’ Ma come sappiamo l’apparenza inganna”. Se convincerà o meno il pubblico staremo a vedere. Certo è che Veronica Rimondi sembra avere un rapporto speciale con la sua famiglia. “Non mi hanno mai fatto mancare nulla – spiega – sono molto legata a mamma e sorella e grata a papà”. Di sé, invece, dice: “sono decisamente estroversa, allegra ambiziosa e intuitiva” ma pensado al suo trono rivela portei essere una rompi*****”.





Della sua vita privata poco si sa. A Uomini e Donne arriva, come tanti e quasi tutti, per cercare l’amore. “Un uomo per farmi innamorare deve farmi ridere – ha detto Veronica Rimondi -. Devo poter imparare da lui e lui da me. Non sopporto l’uomo narcisista. Caratterialmente deve essere sveglissimo e sul pezzo, altrimenti me lo magno. Deve tenermi testa ma soprattutto deve tenermi lì con la testa. Detesto la monotonia, il sentirmi intrappolata, controllata da chi vuole tarparmi le ali”.

Ma la vera notizia è il nome del padre di Veronica Rimondi. Si chiama Gabriele Rimondi ed è l’amministratore delegato dell’azienda Cyber Engineering Srl, che si occupa di ingegnerizzazione di prodotto nel campo della intralogistica. Qui lei si occupa di marketing. un’azienda leader in Italia, attiva dal 1984 e con un fatturato di tutto rispetto. Nel registro delle imprese corrisponde all’anno 2020 e riporta un range di fatturato di ‘Tra 1.500.000 e 3.000.000 Euro’.