Dentro lo studio di Uomini e Donne aveva fatto parlare e non poco. Bellissima, occhi grandi, capace di stregare uno come lui che, alla fine, l’aveva scelta. Un amore il loro che sembrava in rampa di lancio e che invece è naufragato dopo poco. A dare la notizia era stata lui con un lungo post sui social. “Ci iamo lasciati perché la coppia non era più felice. Tra noi non c’era più felicità. E’ troppo facile mostrarsi felici su Instagram quando poi ci sono problemi. Noi siamo ragazzi normali: le coppie nascono, crescono e possono finire”.



E ancora: “è stato un rapporto bellissimo e la maggior parte delle volte ridevamo e scherzavamo, ma non è andata bene. La fine di una relazione non è mai bella. Dopo il primo grandissimo feeling iniziale, non ci siamo più trovati e tutto è diventato difficile”. Uno choc per fan di Uomini e Donne che avevano sperato in un finale ben diverso. Parole poi riprese da lei.



“Raramente scrivo i miei pensieri, come sto e ciò che provo in questo momento – aveva scritto la dama di Uomini e Donne – L’ ultimo periodo non è stato facile, è inutile mentire a me stesso che tutto possa essere facile, “preso alla leggera” come ho sempre fatto. Non è facile voltare le spalle al passato, molte volte i pensieri tornano, e fanno tanto rumore, forse più di prima. Niente è facile, niente è difficile, devo solo sistemare quello che ho in testa. Ci sentiamo presto❤️🙏🏼”.







Parliamo dell’ex Uomini e Donne Vanessa Spoto, scelta di Massimiliano Mollicone, di cui oggi si è tornato a parlare per il suo cambiamento fisico. In molti hanno infatti sottolineato la sua somiglianza con Giulia De Lellis. “Sembri un’altra persona”, “Che fine ha fatto la tua faccia?”, “Ti avevo presa per GDL”, “Sei diventata la brutta coppia copia di Giulia De Lellis”. Parole che hanno colpito Vanessa.



Tanto che l’ex Uomini e Donne ha sentito il bisogno di replicare ammettendo poi i ritocchini: “In effetti qualche somiglianza c’è, anche nel modo in cui comunichiamo oltre che nei tratti del volto: per esempio entrambe gesticoliamo molto quando parliamo. Di sicuro a me non dispiace per nulla che si faccia un paragone del genere. E poi: “ho fatto delle punture alle labbra” e ha “eliminato la gobbetta dal naso. Anche perché ho trovato un bravo professionista che non ha esagerato stravolgendomi il volto”.