Uomini e Donne, Ernesto dice addio definitivamente a Barbara. Ma ora, intenzionata a prendere il suo posto, spunta un’altra dama e non si tratta di Jasminka. Più che un cavaliere Ernesto si sta comportando come un tronista. A proposito di tronisti, Brando continua a non scegliere sollevando le critiche del pubblico che lo accusa di voler allungare il brodo e paragona il suo percorso a quello dell’ex tronista Federico Nicotera. Anche quest’ultimo faticava ad arrivare a una scelta, salvo poi decidere di uscire con Carola Carpanelli, con cui aveva vissuto alti e bassi nel programma.

>> “Perla deve sapere tutto”. E le urla fuori dal Grande Fratello affossano Greta. Lei crolla e Sergio: “Zitta o siamo finiti”. Ma si è sentito eccome

Esattamente come sta succedendo con Beatriz. Sceglierà davvero lei il 22enne di Treviso? No, secondo quanto fatto notare da Tina Cipollari ma andiamo con ordine. Al contrario di quello con Beatriz, quello con Raffaella il percorso è stato sempre limpido.Così mentre Lorenzo Pugnaloni ha rimbalzato un clamoroso gossip su Roberta Di Padua.





Uomini e Donne, Aurora Tropea lascia il numero a Ernesto

“Se si lasciano con Alessandro, potrebbe tornare come tronista”. E anche qui i commenti sono fioccati. “Certo che si lasceranno, è tutto scritto. Io aveva pochi dubbi che Alessandro fosse lì per le telecamere ma a Roberta avevo creduto. Invece anche lei vuole solo visibilità, dire che sono delusa è poco”. Ed Ernesto? Sembra ancora lontano dal trovare l’amore.

Intanto ha detto no ad Aurora. La dama aveva lasciato il suo numero di telefono ad Ernesto, a raccontarlo è stato Maria De Filippi smascherando alcuni suoi comportamenti. Contrariamente a quanto ci si aspettase, davanti al comportamento di Ernesto Aurora aveva prese le parti di Barbara con la quele i rapporti erano tutt’altro che iddiliaci. “Secondo me sta facendo molto il tronista lì al centro dello studio”, ha detto Aurora.

Davanti a questa ‘stranezza’ è intervenuta Maria che spiegato come Aurora potrebeb avere avuto questo atteggiamento perché delusa da Ernesto. Beh, tu gli hai lasciato il numero di telefono però”, ha commentato Maria. Ed Ernesto come aveva reagito all’approccio di Aurora? Non come lei avrebbe voluto: preferendo chiuderla prima di iniziare.