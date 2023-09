Uomini e Donne, la decisione di Mediaset ha spiazzato il pubblico. I fan del programma di Maria De Filippi hanno già fatto sentire la loro voce ma, a quanto pare, non ci saranno ripensamenti. Per Uomini e Donne la stagione inizia quindi nel peggiore dei modi in attesa di capire che fine farà uno dei protagonisti più attesi del programma: Riccardo Guarnieri. Sembra infatti voce certa che il cavaliere abbia trovato una nuova fidanzata. L’ultima indiscrezione arriva da Deianira Marzano.

La famosa web influencer seguitissima su Instagram, ha postato una foto di Riccardo Guarnieri in compagnia di una ragazza. I due sembrano molto intimi tra le vie di Monopoli, forse per una piccola gita romantica. E questa immagine non è l’unico gossip: è solo l’ennesima indiscrezione che va ad aggiungersi a quella arrivata pochi giorni fa a Isa & Chia.





Uomini e Donne, in questa stagione puntate più brevi di 15′

Difficile dire se Riccardo tornerà intanto c’è una decisione destinata a sollevare parecchio rumore. Mediaset ha deciso di diminuire il tempo di una puntata. Scrive IsaeChia: “c’è un piccolo cambiamento sull’orario delle puntate. I telespettatori sono abituati a seguire gli appuntamenti del programma dalle ore 14.45 alle 16.10. Ma come si può notare attraverso la guida tv ufficiale di Mediaset. le puntate dureranno di meno”.

“Precisamente le puntate andranno in onda dalle 14.45 alle 15.53 circa”. Dopo Uomini e Donne andrà in ondo La Promessa che aprirà la strada a Pomeriggio Cinque alle ore 16.55. In attesa di ritrovare in video (dall’11 settembre) i volti del programma indiscrezioni arrivano su quanto sta succedendo. A quanto pare grande protagonista sarà ancora una volta Tina Cipollari.

Le anticipazioni di Blasting news rivelano come: “anche quest’anno si ripeterà la stessa scena: le anticipazioni del talk show rivelano che Tina non perderà occasione per provocare il cavaliere, al punto da presentarsi in studio con dei cannoli siciliani, nonostante sia consapevole dell’intolleranza di Elio alla ricotta”.