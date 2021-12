Dal trono Over a quello classico, a Uomini e Donne non ci si annoia mai. Sono passate poche ore dalla terribile sfuriata di Tina Cipollari nei confronti del ‘povero’, si fa per dire, Biagio Di Maro. Se ve la siete persa dovete recuperarla, per forza. Il cavaliere, tra i protagonisti del programma di Maria De Filippi negli ultimi tempi, stavolta l’ha fatta grossa. Dopo essere riuscito a conquistare, in tutti i sensi, Bernarda, Biagio l’ha scaricata.

Quando infatti la dama gli ha chiesto di non incontrare altre donne, il 53enne napoletano l’ha freddata così: “Di questa cosa ne abbiamo parlato in esterna e ora voglio darti una risposta. Voglio ancora conoscere Bernarda ma non sono obbligato a dare l’esclusiva, voglio conoscere anche altre signore”. E l’opinionista s’è scatenata: “Fai proprio schifo. Per non dire di peggio”. Ma oggi, martedì 7 dicembre, è già tempo di nuovi protagonisti. Parliamo di Andrea Nicole Conte, ma soprattutto di quello che ha detto Gianni Sperti.

Oltre a Tina Cipollari, come ben sapete, l’altro storico opinionista di UeD è Gianni Sperti. È stato proprio lui a manifestare la sua sorpresa per una inattesa reazione di Andrea Nicole. Al termine della puntata di lunedì la tronista ha scelto di incontrare Alessandro Verdolini. Andrea ha spiegato così la decisione: “Avevo la necessità di parlare con lui. Non mi andava giù non che lui non ci fosse rimasto male, ma per non aver dato valore a quello che abbiamo fatto in esterna. Tu e lui dite le stesse cose”.





A questa parole ha reagito, malamente, l’altro contendente, Ciprian Aftim che aveva messo le cose in chiaro fin dal suo ingresso nello studio di Uomini e Donne: “Beh, ovviamente non mi sta bene. Lo trovo irrispettoso, forse non è la parola giusta, ma…”. E ancora: “Sembra che ti importi poco di quello che l’altro prova”. Ciprian aggiunge: “Dico solo che sono uscito di qui saltellando…”. Insomma, prima la gioia poi la delusione. Ma è Gianni Sperti ad accorgersi di un particolare mentre la discussione tra i due va avanti.

Gianni Sperti ha interrotto Ciprian per mettere in evidenza un dettaglio di non poco conto: “Non avete notato che Andrea Nicole ha pianto”. Lo ha fatto per la prima volta per Alessandro. La tronista di UeD ha rivelato: “Non mi sono capita sentita onestamente. So solo che ho trovato Alessandro estremamente categorico. Se mi fossi limitata avrei mentito a entrambi”. Ma pure Alessandro non accetta più questa situazione: “Se reagisco così è perché sono stanco”. E voi che dite? Chi avrà alla fine la meglio?