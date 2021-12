“Fai proprio schifo”. A UeD Tina Cipollari esplode col cavaliere: “Prima la notte con lei, poi…”

Uomini e Donne, altra puntata altra bagarre. L’ultima è stata provocata da quanto ha dichiarato il cavaliere Biagio Di Maro nei confronti di Bernarda. Al trono Over la faccenda si complica. Maria De Filippi, nell’appuntamento del 6 dicembre di Ued presenta così l’ingresso di Biagio: “Dopo due notti mano nella mano… c’è stata una notte diversa”. Sembra l’incipit di una moderna favola d’amore. Ma, come presto vedrete, non è esattamente così.

Biagio, infatti, risponde a Maria: “Sì, è successo”. Cosa, lo immaginerete. Il cavaliere e la dama hanno trascorso un’altra notte insieme e stavolta l’incontro ravvicinato è avvenuto sul serio. Dunque Bernarda e Biagio si piacciono, e pure parecchio. Tanto da aver deciso di fare l’ultimo fatidico passo di una storia che è andata via via dispiegandosi nel migliore dei modi. Ma le parole e l’atteggiamento del cavaliere hanno sorpreso tanti e fatto letteralmente infuriare Tina Cipollari. E non solo lei.

Fin dalle prime battute Biagio Di Maro è apparso confuso e tutt’altro che sereno. Ad un certo punto si è capito perché. Dopo aver ammesso di aver avuto un contatto intimo, alla richiesta di Bernarda di avere l’esclusiva, ovvero di non frequentare altre dame, il cavaliere ha preso le distanze: “Di questa cosa ne abbiamo parlato in esterna e ora voglio darti una risposta. Voglio ancora conoscere Bernarda ma non sono obbligato a dare l’esclusiva, voglio conoscere anche altre signore”.





L’avesse mai detto. L’opinionista del dating show di Canale5 Tina Cipollari è letteralmente esplosa: “Fai proprio schifo. Per non dire di peggio”. Maria De Filippi ha cercato di fermarla, ma non c’è stato verso: “Un uomo che ha trascorso tutta la notte con una donna e ora davanti a lei dice: ‘L’esclusiva non gliela do’. Ma cosa hai nell’anima? Vi confondete ancora con questo squallore di uomo” ha chiuso Tina.

Purtroppo per Biagio a pensarla così non è soltanto Tina Cipollari. Intanto il pubblico in studio applaude convintamente. Poi sui social piovono commenti del genere: “Ennesima figuraccia di Biagio, mandatelo via”, “Cacciatelo via” e “Maria ma basta dare spazio a certi personaggi”. Quando poi Bernarda torna nel parterre ed entra la successiva dama per Biagio, è ancora l’opinionista ad alzare i toni: “Questo non lo accetto. La signora può andare via, sei una vergogna. Sei squallido, sei un uomo vuoto”. Troppo dura?