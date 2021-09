“Sta mentendo”. UeD, bufera sul nuovo volto del programma. Guai in vista per Maria De Filippi

La nuova stagione di Uomini e Donne è iniziata da meno di una settimana ma già soffiano le polemiche. Nei giorni scorsi ci aveva pensato Gemma Galgani a incendiare la platea, presentandosi in studio dopo l’intervento di chirurgia plastica al seno. Una decisione che aveva fatto esplodere Tina Cipollari. Gemma Galgani che prima di entrare nel programma aveva confessato la sua battaglia contro la depressione. Al ritorno dal Kenya capì che doveva farsi aiutare da uno specialista.



“Mi riposai fisicamente, ma la depressione non mi abbandonava. Scappare era inutile: la depressione mi avrebbe seguita ovunque, quindi la dovevo affrontare”. “È un percorso intensivo di salute di psicoterapia. Con questa tecnica le sedute sono concentrate in poco tempo per raggiungere più in fretta il nocciolo del problema. Io mi sottoposi a tre sedute al giorno per sei mesi!”. Soltanto in quel modo riuscì a tornare a vivere serenamente: “Riuscii a rimuovere le parti più granitiche dei problemi che mi avevano fatto cadere in depressione!”.



Una battaglia durissima per la dama di Uomini e Donne non la sola ad accendere gli animi. Nelle ore scorse ci ha pensato il neo tronista Joele Milan. Si tratta di un ragazzo mai visto nel programma: ha 26 anni e viene da Mirano, in provincia di Venezia. Il nuovo tronista è diplomato in Ragioneria e Sistemi Informativi Aziendali, è rimasto nella sua città natale e oggi lavora presso un concessionario d’auto. È un grande appassionato di tatuaggi, soprattutto tribali, infatti ne ha molti lungo la parte alta del corpo.







Entrando nello studio di Uomini e Donne Joele ha raccontato di aver sorpreso la sua ex fidanzata con il suo migliore amico. Versione smentita dalla sua ex fidanzata Beatrice. Il Vicolo delle News ha pubblicato dei commenti fatti dalla ragazza sui social e tra le sue storie. “Io, te e chi ci ha vissuto sa la verità. Non è di certo questa ma per la popolarità si fa questo e altro”.



E ancora: “Sei la delusione della mia vita e la più grande mancanza di rispetto mia e della mia famiglia che ti ha trattato come un figlio e non ti ha mai fatto mancare niente, neanche quando te lo saresti meritato in questi 7 anni. Ti auguro il meglio, buona vita”. In uno ha scritto di conoscere bene Joele e che “per sparare tutte queste str…ate ha la faccia tosta. Si è rivelato la persona di me..a che è sempre stata”.