Uomini e Donne, clamoroso Tina Cipollari: il matrimonio che sembrava a una passo ora sfuma e, cosa più intrigante, sullo sfondo spunta un protagonista del programma. Niente di serio per carità, non sarà certo lui la causa dell’addio per capirci, ma le parole dell’opinionista sono destinate a far discutere parecchio. E dire che solo lo scorso dicembre Nuovo aveva spiegato come Tina fosse tornata insieme a Vincenzo Ferrara e con lui avesse anche parlato di convolare a nozze nei prossimi mesi.



I rumor erano stati fatti circolare dopo che erano arrivata alcune segnalazioni dalla Toscana. Fonti vicine all’opinionista di UeD avevano poi confermato questa nuova (vecchia) liaison amorosa. In particolare, a vuotare il sacco era stato un amico della Vamp, che aveva confermato l’impegno sentimentale di Tina, che sarebbe tornata ad essere molto felice.

Uomini e Donne, Tina Cipollari attratta dal cavaliere Claudio



Voce smentita oggi durante la diretta: “Sono single da un anno e mezzo e sto cercando una persona” e poi ha continuato dicendo di essere molto interessata a Claudio, uno dei corteggiatori di Gemma Galgani, la sua nemica giurata. “Fisicamente? Mi attrae molto. Gli darei il mio numero di cellulare anche subito”. Tantissimi i commenti: “Impossibile sia veritiera la cosa. Ha dato del “brutto” a uomini davvero 100 volte meglio. O si sta rincretinendo per il conto in banca o lo sta facendo apposta. Io continuo a non crederci”.

E ancora il pubblico si divide tra chi le crede e chi no. “Ma come fa la gente a credere a cose simili ??? mi state dicendo che Tina sul serio ha attrazione per qual uomo? ennesima conferma che ci sono dei copioni nel programma e che la maggior parte delle cose che succedono sono pianificate, la gente non è stupida suvvia”.



“Secondo me Tina fa sul serio anche perché comunque Claudio non è che sia tanto vecchio,poi lo vedo una bella persona ….Sarà rimasta colpita Tina ???”. Quale sarà la verità? Nelle prossime puntate qualcosa si scoprirà. E chissà cosa dirà Gemma.