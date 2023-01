Nuovo colpo di scena su Ida Platano e Alessandro Vicinanza. Loro stanno vivendo la relazione sentimentale fuori da Uomini e Donne da ormai diverso tempo, eppure si continua a parlare dei due ex volti del dating show di Maria De Filippi per questioni a dir poco sorprendenti. In particolare, a generare dubbi e sospetti è stata una mossa della donna che ha scatenato il caos in rete. Secondo le anticipazioni legate a UeD, lei starebbe per tornare nel programma per avere un confronto con Riccardo Guarnieri.

Quindi, potrebbe incontrare l’ex partner per l’ennesima volta e questo ha indispettito il pubblico. Ma ora c’è anche di più perché su Ida Platano e Alessandro Vicinanza è uscita fuori una segnalazione clamorosa, che aprirebbe a scenari impensabili. Dietro questa decisione di lei si celerebbe altro, infatti c’è chi sta mettendo seriamente in discussione la love story tra i due. Andiamo a vedere dunque cosa è stato rivelato sul conto di Ida e Alessandro da una persona che ha avuto una sorta di scoop.

Ida Platano e Alessandro Vicinanza, la segnalazione choc

Ora a parlare è stata l’influencer Deianira Marzano, che ha riferito tutto su Ida Platano e Alessandro Vicinanza. Innanzitutto ha voluto riportare una segnalazione clamorosa sulla coppia, che smaschererebbe la strategia dei due. Sappiamo comunque che Ida vuole incontrare Riccardo Guarnieri per un ulteriore faccia a faccia. E questa fonte anonima di Deianira ha svelato: “Ho amicizie in comune con Alessandro. E lui e Ida, che millantano questo grande amore, in realtà hanno detto ad amici vicini che comunque stanno al gioco”.

Poi è stato aggiunto: “Lei sa come funziona, tanto non le costa nulla, sono amici e si fanno un viaggio. Si divertono e la manfrina va avanti, infatti se noti non si baciano mai. Anonima, non sia mai”. Quindi, secondo questa persona, Ida e Alessandro starebbero mentendo e non sarebbe in corso una vera e propria storia amorosa. In seguito è stata la stessa Marzano a dire la sua: “La Platano mo fa le storie che si bacia… Se stai bene con la persona con cui stai non hai bisogno di un confronto con il tuo ex”.

Infine, l’influencer ha scritto nella sua Instagram story: “Ti sei confrontata mille volte, da stremare anche la povera gente che ha seguito questo ‘libro cuore’ scritto con i piedi. Detto ciò, contento il tuo attuale ‘fidanzato’ che a questo punto chiameremo Garrone, protagonista del romanzo. Ma sì, un’ulteriore scusa anche per lui per apparire, così in paese è famoso”.