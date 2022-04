“Hai finito di prendere per il cu**”. UeD, furia Tina Cipollari sul cavaliere: “Cacciatelo”

Polemiche a non finire a Uomini e Donne. Nella puntata di oggi grande protagonista è stata Tina Cipollari nel mirino della quale, per una volta, non è finita Gemma Galgani. Le ultime puntate sono stata particolarmente turbolente caratterizzate dal ritorno di Riccardo Guarnieri. Con la ex Ida Platano, il cavaliere tarantino ha avuto subito ragione di discutere. “Quando parli di amore fa contrasto la parola tappetino. Tendi a elogiare quello che fai tu e a sminuire quello che fanno gli altri”, aveva detto.



Pronta la risposta della dama di Uomini e Donne: “Sentivo il tuo amore, ma poi sentivo che diventava sempre meno”. Ma secondo lui fu proprio lei a non dare valore a ciò che faceva. Una storia comunque chiusa visto che Riccardo Guarnieri è preso dalla dama Gloria. Nella puntata di Uomini e Donne di lunedì 11 aprile il cavaliere ha raccontato alcuni dettagli. “Siamo andati via insieme e poi ci siamo visti ancora. Siamo andati a cena. Poi ci siamo trasferiti in camera per vedere un film che non abbiamo trovato. Ci siamo stuzzicati e poi è scattato il bacio”.







Sulla loro frequentazione era intervenuto anche Armando Incarnato, storico cavaliere di Uomini e Donne. Grande amico di Ida Platano, aveva espresso la sua opinione su Gloria Nicoletti: “Ho un’idea di lei molto televisiva, nonostante Riccardo sia un bel ragazzo, credo di averti conosciuto per bene, credo che tu sia più interessata alla figura di Riccardo”. La dama si era difesa: “Mi sembra una rosicata da parte sua”.

Uomini e Donne, Tina Cipollari demolisce Armando Incarnato



Proprio Armando Incarnato è oggetto delle accuse di Tina Cipollari che torna ad accusarlo di scarsa trasparenza. “Tu usi le donne! Ogni tanto ne tiene qualcuna per giustificare la sua presenza. Almeno quel ragazzo (Alessandro Vicinanza) è andato a trovare Ida. Tu non ci sei andato mezza volta da loro! Mi scaldo perché tu sei il primo che scredita gli altri”.



E ancora l’opinionisti di Uomini e Donne ha aggiunto: “Maria, se vuole 10 minuti al centro fagli fare qualcosa. Fallo ballare, almeno non prende per il c..o tutta Italia. Mi agito perché sono troppo giusta. Accusa gli altri quando lui è peggio”.

