“Me ne vado”. UeD, la protagonista via dallo studio: Maria De Filippi costretta a rincorrerla

Giornata difficile oggi a Uomini e Donne dopo che nelle ore scorse erano arrivate critiche pesanti al programma. A sganciarle l’ex dama Bernarda Lena, una delle recenti protagoniste del dating show di Canale 5, dalle colonne di PiùDonna. “Sono vari i motivi che mi hanno fatto abbandonare il programma. Io li non troverò nessuno perché sono lì tutti per visibilità. Io non ci sono più perché non ho trovato qualcuno con cui rapportarmi. Ci sono tutti personaggi che non hanno bisogno di una relazione amorosa, ma solo di avere visibilità”.



“Rifarei Uomini e Donne solo se cambiassero i personaggi che fanno parte del parterre. Vorrei partecipare al programma riscoprendone l’essenza, così come è nato. Ho scelto di partecipare al programma sia per giocare, ma anche perché voglio trovare un compagno, qualcuno che possa farmi stare bene. Ma Uomini e Donne mi ha fatto capire che l’amore è considerato un gioco. Beh potrebbe anche essere ..ma non è così per tutti”.



Nella puntata di oggi di Uomini e Donne Tina Cipollari ha attaccato duramente Pinuccia, asserendo di credere che stia manipolando il cavaliere Alessandro: “Sembra che lei non lo vuole, ma intanto lui deve essere libero e stare a sua disposizione…”. Di fronte alle critiche della bionda opinionista, la signora Pinuccia ha lasciato lo studio tra le lacrime.







“Vi ringrazio, vado perché non ce la faccio più. Ho un dispiacere grande”, sono state le parole della signora Pinuccia mentre lasciava lo studio. “Lei fa gli errori e poi la colpa è mia?”, ha invece commentato Tina Cipollari. Maria De Filippi, insieme ad Alessandro, ha così raggiunto Pinuccia dietro le quinte convincendola a rientrare in studio. “Tina fai sempre questi casini”, ha ironizzato Maria.



Tuttavia la dama di Uomini e Donne in lacrime non ha nascosto di essere stufa che venga messa in mezzo: “Continuano a mettere zizzania…Io voglio solo trovare qualcuno che mi voglia bene…” Pinuccia ha poi scagliato un’ultima frecciata a Tina Cipollari a Uomini e Donne: “Mi sembra di essere tra i bambini dell’asilo…”.