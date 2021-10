Un messaggio che è arrivato all’improvviso sulla sua pagina social e che ha spiazzato tutti i fan di Uomini e Donne. L’ex tronista ha annunciato di essere stata vittima di molestie. Per tanto tempo lo ha tenuto nascosto e solo nelle ultime ore ha deciso di denunciare. “Ho vissuto nella convinzione di poter insabbiare il ricordo, che il tempo potesse cambiare le cose”.



Il tempo non ha cambiato nulla. La soluzione è stata gridare: ‘BASTA!’ . Oggi in quell’aula ho guardato dritto negli occhi il giudice e raccontare come mi sono sentita, mi ha resa libera. Un medico chirurgo mi ha molestata utilizzando il suo ruolo per approfittare di me”. Parole che hanno sollevato un polverone intorno a Teresa Langella che, immediatamente, ha incassato la solidarietà di tantissime persone sui social.



Un dolore forte che non ha fermato Teresa Langella e non l’ha spinta a chiudersi in se stessa. L’ex tronista oggi è stata in tribunale per testimoniare contro il medico dopo la denuncia. Nel pomeriggio infatti la Lagella ha scritto tra le storie di essere assente oggi perché è stata una giornata molto dura per lei. “Sono molto provata”, ha aggiunto.









Un invito a denunciare quello di Teresa Langella con il suo fidanzato la supporta e la sostiene in questo momento. Sotto al post c’è infatti il commento di Andrea Dal Corso: “Sei la più coraggiosa. Ti amo”. Delle loro situazion Teresa aveva parlato più volte. “Qualcuno ci definisce dei personaggi pubblici e, quindi, in qualche modo esposti”.



E poi Teresa Langella ha continuato: “Certe volte, però, sarebbe opportuno capire che prima di tutto siamo una coppia come tutte, che vive di litigi, di momenti in cui fa la pace e in cui la necessità di confrontarsi ci allontana da tutto il resto. Abbiamo bisogno anche noi della nostra privacy”. Certo è che il loro amore sembra reggere a qualsiasi prova. Una bella storia che non è tramontata dopo Uomini e Donne ma che continua a far sognare.