Brutte notizie per i telespettatori di ‘Uomini e Donne’. La decisione di Mediaset sul dating show di Maria De Filippi sarebbe stata presa ufficialmente nelle scorse ore e il pubblico dovrà necessariamente accettarla. Si tratta più nello specifico di uno stop per la trasmissione, dunque bisognerà attendere più del dovuto per continuare ad ammirare tronisti e corteggiatori e le dame e i cavalieri del Trono Over. Una brutta botta che ha spiazzato tutti, che speravano di apprendere notizie diverse.

Nella puntata di ‘Uomini e Donne’ del 13 dicembre Maria De Filippi è intervenuta con un giudizio netto su Ciprian, corteggiatore di Andrea Nicole: “Lei non è il suggeritore ufficiale di Ciprian, gli ha detto chiedi scusa e lui ha detto chiedo scusa. Magari lo pensavi, ma se dieci secondi prima te lo ha detto non posso non dirglielo. Non saprò mai dirti se te l’avrebbe detto o no”. Quindi, stando a quanto riferito da Maria De Filippi, il corteggiatore Ciprian Aftim sarebbe stato consigliato da una persona presente in studio.

Siamo ormai vicinissimi ai giorni più importanti delle festività natalizie, ovvero vigilia e Natale e anche notte di San Silvestro e Capodanno. Quindi, inevitabilmente i palinsesti televisivi stanno annunciando delle variazioni. E ad essere interessato da questo cambio di programmazione è anche ‘Uomini e Donne’, che dovrà quindi fermarsi per un po’ di tempo. Probabilmente i seguaci del programma si aspettavano uno stop più breve, invece dovranno pazientare sicuramente più del previsto.





Secondo quanto disposto dai vertici di Mediaset, ‘Uomini e Donne’ andrà in onda fino al prossimo 22 dicembre. Da giovedì 23 ci sarà invece lo stop per quindici giorni. Al momento la data indicata per la ripresa della trasmissione è fissata per lunedì 10 gennaio 2022. Ovviamente, salvo cambiamenti, ‘Blasting News’ ha saputo che bisognerà aspettare questa data per rivedere le dinamiche dei protagonisti. Ancora pochi giorni dunque per ammirarli nel piccolo schermo, poi ci saranno le ferie forzate.

Dopo le lacrime di Ida Platano, la conoscenza e il bacio di Gemma Galgani con il cavaliere Leonardo e le delusioni di Andrea Nicole derivanti da Ciprian, il pubblico attende con trepidazione le prossime puntate che potranno dire molto. La speranza è che prima della pausa legata alle festività natalizie possano esserci dei colpi di scena che possano rendere ancora più interessante la fine dell’anno.