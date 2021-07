Ormai mancano meno di due mesi all’inizio della nuova stagione di ‘Uomini e Donne’. Infatti, a partire dal 13 settembre torneranno le vicende che più appassionano il pubblico di Canale 5. C’è grande attesa per scoprire chi saranno i prossimi tronisti e corteggiatori e Maria De Filippi ha detto di voler puntare molto su gente comune e che non sia propensa all’utilizzo dei social network. Ma adesso sono spuntate fuori delle voci molto intense su ciò che succederà tra qualche mese. E tutti sono rimasti sorpresi.

A proposito di personaggi di ‘UeD’, un telespettatore, fan della trasmissione, ha beccato Luca ed Elisabetta in vacanza. “Si baciavano continuamente. Anzi, lei baciava lui”. Luca aveva, dunque, capito di essersi innamorato di Elisabetta. A confessarlo era stato lui stesso a Uomini e Donne Magazine dove ammette che non era per niente contento di come si fossero salutati in studio. Ma adesso tutte le attenzioni saranno concentrate soprattutto su una persona, destinata a diventare una protagonista assoluta.

Si è parlato con forza di un ridimensionamento a ‘Uomini e Donne’ di Gemma Galgani, nonostante lei abbia smentito categoricamente. E a quanto pare a ‘farle le scarpe’ sarà la rivale Isabella Ricci, destinata a diventare una delle stelle del programma del ‘Biscione’. La De Filippi avrebbe accolto le lamentele da parte di una buona fetta di pubblico, che sarebbe stanca delle vicissitudini della dama torinese. E la padrona di casa sarebbe pronta a destinare parecchio spazio alla new entry della scorsa edizione.





Sul settimanale ‘Nuovo’, diretto da Riccardo Signoretti, è stato infatti scritto: “Basta piagnistei a Uomini e Donne. Gemma buttata giù dal trono. Maria punta su Isabella Ricci, la dama sale e pepe piace al pubblico. A settembre sarà la nuova star”. A riferire queste indiscrezioni è stata una fonte interna a ‘UeD’, che ne ha parlato con il settimanale. Dunque, Maria De Filippi sarebbe pronta a giocarsi tutte le sue carte con Isabella Ricci, garantendo uno spazio molto minore a Gemma, che non gradirebbe tutto questo.

Isabella Ricci ha recentemente incontrato Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto e posato per una fotografia insieme all’ex tronista ed ex corteggiatrice di UeD. A loro ha voluto dedicare anche belle parole. Ad avviso della dama, infatti, i due sono “la dimostrazione che anche da un programma televisivo possono nascere legami veri e sinceri…Da vivere fuori quello studio”. E tra qualche mese sarà una stella della tv.