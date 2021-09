Non cala l’attenzione intorno a Sossio Aruta e Ursula Bennardo, i due ex volti noti di Uomini e Donne in queste settimane al centro della bufera. Una storia, quella della presunta fine della loro relazione, che ha fatto e continua a far discutere parecchio. Nelle ultime ore i fan si erano scatenati sui social ipotizzando quale potesse essere la ragione alle base della rottura. Qualcuno ha ipotizzato che alla base della fine della relazione possa esserci un tradimento.



A questo punto la reazione di Ursula Bennardo era stata veemente. Con una story nella giornata di giovedì 23 settembre Ursula aveva scritto: “Lo dico solo per le perfide che non hanno seguito neanche le mie storie e parlano… non è finita per un tradimento né c’entra una donna né un uomo!! Ve lo avrei detto subito OVVIO! CARATTERE!!!”. Dunque nessun tradimento, alla base della fine della relazione c’è qualcos’altro che ancora non conosciamo. Poco fa è tornato a parlare Sossio Aruta.



Nel corso di una serie di Stories su instagram ha spiegato di aver incontrato Ursula e la figlia Bianca dopo 10 giorni di assenza. All’appuntamento con l’ex dama del Trono Over si è presentato con dei girasoli dicendosi molto contento e felice di aver fatto rientro a Taranto. “Ho avuto modo di incontrare Ursula – ha aggiunto -. Abbiamo chiarito certe situazioni, è molto arrabbiata, spero di farmi perdonare. Mi sono pentito per la cavolata che ho fatto”.







Altri chiarimenti sui profili social di Sossio Aruta e Ursula Bennardo non ci sono. Restano oscure le ragioni della fine della loro storia. La stessa Ursula ha spiegato ai fan di aver bisogno di tempo prima di rivelare le motivazioni della rottura. Quel che è certo è che la separazione c’è stata e al momento le possibilità che i due possano tornare insieme possano essere solide.



Fino a prima dell’incontro di oggi la situazione sembrava destinata a non essere recuperata. Così mentre le polemiche non si spengono tra chi accusa Ursula e Sossio Aruta di non aver mai troncato in realtà e di aver inscenato un teatrino per avere un ritorno di immagine. Per gli sviluppi non resta che aspettare.