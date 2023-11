Uomini e Donne si ferma, l’annuncio arriva da Mediaset insieme al nome di chi sostituirà il programma di Maria De Filippi. Nelle ore scorse Uomini e Donne è stato scosso dall’annuncio della malattia di Costantino Vitagliano, primo storico tronista del programma. “Sono ancora in ospedale, è una settimana che sono qua. Sono qui per una cosa rara, talmente rara che, dopo tutti gli esami che sto facendo, non siamo ancora arrivati alla conclusione di quale sarebbe la migliore terapia da intraprendere”.

Tantissimi i messaggi arrivati in supporto di Costantino. Se fuori i fan del programma sono tutti con lui, lo studio è spaccato dal ritorno di Ida Platano. Tra chi la difende e chi, la maggioranza, la accusa di essere solo in cerca di notorietà da sfruttare poi lontano dallo studio.





Uomini e Donne, salta la puntata dell’8 dicembre

Scrive una fan sulla pagina Instagram ufficiale del programma: “Ma guardati tu Ida, a te non è passata velocemente? Fino un mese fa postavi foto con Ale, lo amavi era l’uomo della tua vita, ora sei sul trono a cercarne un altro e dai lezioni? Sei ridicola oltre che falsissima, Maria io esco, hai rovinato il programma”. Parole molto dure.

Ida avrà tempo di prendere le decisioni migliori sfruttando anche lo stop che interesserà il programma il prossimo 8 dicembre (data in cui si fermerà anche Amici). Al loro posto ci sarà spazio per una puntata speciale della soap opera La Promessa, prevista a partire dalle 14:45 alle 17. In prima serata confermato l’appuntamento con Ciao Darwin 9 condotto da Paolo Bonolis.

Al posto delle due seguitissime trasmissioni, nel pomeriggio dell’8 dicembre ci sarà spazio per una puntata extra-large de La Promessa. Appena 24 ore dopo i protagonisti di Uomini e Donne saranno pronti a tornare in video. Pronti ad innamorarsi e scontrarsi.