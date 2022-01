“Ora devi spiegare tutto”. UeD, segnalazione pesante sulla protagonista: bufera in studio

Nuovo colpo di scena a Uomini e Donne. A parlare è Maria De Filippi in persona. La rivelazione tocca una delle corteggiatrici di Luca Salatino da poco nuovo tronista. A volere Luca pare sia stata proprio la De Filippi. A Uomini e Donne non aveva avuto fortuna. Roberta Giusti avevascelto Samuele Carniani, dopo tre mesi di conoscenza. L’atteggiamento di Roberta non era piaciuto a tanti fan che si erano schierati con Luca. Poco presente sui social Luca fa lo chef in un ristorante che si chiama Pro Loco a Trastevere, ubicato sempre nella Capitale.



Inoltre ha una grande passione anche per il la boxe, infatti, è anche un pugile, come si può vedere dai suoi profili social. Della vita privata di Luca Salatino, sotto il punto di vista sentimentale, sappiamo quando ha dato il primo bacio. Aveva 13 anni il tronista di Uomini e Donne e si trovava a Napoli, a Baia Domizia, con una ragazza del posto. Quando si innamora si capisce dai suoi occhi, da come guarda l’altra persona e da come parla.



Ha, inoltre, rivelato quante volte si è innamorato. Ha affermato che è successo soltanto una volta. E sembrava potesse di nuovo capitare nello studio di Uomini e Donne con Eleonora D. Finora infatti lei sembra essere la ragazza che ha più colpito il tronista romano. Ma proprio oggi Maria De Filippi ha parlato di un presunto brutto retroscena.







A Uomini e Donne Maria racconta di alcune segnalazioni arrivata su Eleonora che, secondo due amiche, frequenterebbe già uomini fuori. Passando dei fogli alla corteggiatrice dice: “Vorrei evitare di leggere, perché mi dispiace leggere per te. Però, se sono vere eviterei di continuare”. In questo modo, la De Filippi invita Eleonora a dire come stanno le cose. Eleonora non ha perso tempo spiegando di aver frequentato in passato una persona, con cui avrebbe poi avviato un rapporto occasionale.



“Questa persona non l’aveva presa bene e avrebbe fatto un gesto così”. Parole che scuotono la signora di Uomini e Donne che chiede se sia vero o meno che lei stia vedendo una persona fuori. Ipotesi che Eleonora smentisce. “Assolutamente no e lo ribadisco. Erano rapporti occasionali”, dichiara Eleonora.