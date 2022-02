Momento delicato per l’ormai ex volto di ‘Uomini e Donne’, che ha annunciato ufficialmente in un’intervista di aver contattato gli avvocati, alla luce delle cose gravi accadute ai suoi danni. In una lunga dichiarazione a ‘MondoTv 24’ ha voluto fare chiarezza sugli ultimi avvenimenti e ha rispedito al mittente tutte le accuse a suo carico. E ha anche spiegato che non si è più fatta rivedere nel piccolo schermo e quindi nel dating show di Maria De Filippi proprio perché la questione sta per approdare in altre sedi.

Queste le parole della ragazza, molto delusa per la situazione creatasi a ‘Uomini e Donne’: “Quella segnalazione mi ha ferito. Mi è anche dispiaciuto che non abbia voluto mettersi in gioco e parlare con me. Dal momento che una persona dice la verità, perché non metterci la faccia? Perché arrivare a dire che la ragazza non mi conosce, ma ho paura che parlandoci mi riconosca. Se tu reputi di stare dicendo la verità, confrontiamoci”.

L’ex corteggiatrice di ‘Uomini e Donne’ ha poi spiegato perché non sia ritornata nel programma: “La mia intenzione era sicuramente quella di tornare in studio, ma per varie situazioni ho preferito non andare. Questa cosa la sto portando avanti con il mio legale e con mia mamma, non è una cosa che ho lasciato perdere. L’ho lasciata perdere agli occhi della televisione – ha detto ancora a ‘MondoTv 24’ – ma è giusto che io adesso possa difendermi privatamente. Non sono stata benissimo, è stato un colpo basso”.





A parlare è l’ex corteggiatrice di Luca Salatino a ‘Uomini e Donne’, Eleonora De Fazio, che ha smentito categoricamente di avere un fidanzato. Nonostante questa vicenda incresciosa, lei non se la sente assolutamente di giudicare negativamente il tronista: “Non sapevo chi dovessi corteggiare, qualche mese dopo mi è stato proposto di conoscere Luca. Avevo seguito la sua conoscenza con Roberta e mi aveva subito colpita per il suo carattere forte. Esteticamente è un bel ragazzo”.

A ‘Uomini e Donne’ inoltre Armando Incarnato e Diego Tavani sono ai ferri corti. A quanto riportano le ultime anticipazioni, nelle ultime puntate la situazione tra i due cavalieri sarebbe esplosa. Durante lo scontro si sono alzati in piedi, Diego e Armando sono venuti muso a muso e sono dovuti intervenire Luca e un’altra persona per allontanarli. Pare fossero davvero furiosi.