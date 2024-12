Si stringe il cerchio a Uomini e Donne, la scelta di Martina sta per arrivare ed a sorpresa arriva il commento di Ciro. Intanto nelle ore scorse la famiglia del programma ha dovuto salutare uno dei suoi protagonisti più amati, il cavaliere Alessandro Rausa che ha deciso di chiudere la sua esperienza a Uomini e Donne. Con la sua simpatia e risolutezza, Alessandro è diventato un pilastro del trono over, conquistando il pubblico e i partecipanti.

Ma 93 anni ha scelto di ritirarsi per dedicarsi completamente alla sua vita privata insieme alla compagna Maria Teresa, di cui è innamorato più che mai. Rausa è stato accolto con affetto sin dalla sua prima apparizione, portando con sé una ventata di positività e calore.





Uomini e Donne, Ciro ha dubbi sulla scelta di Martina

Tornando al trono di Martina, sembra che alla fine sceglierà Gianmarco. Le anticipazioni, in questo senso, sembrano fin troppo chiare. Scrive Blastingnews come: “Martina andrà da Ciro per convincerlo a tornare in studio da lei e riprendere in mano le redini del loro percorso. I due faranno un’esterna a Napoli, durante la quale avranno modo di confrontarsi e chiarirsi. Alla fine, Ciro tornerà in studio, ma non nasconderà i suoi dubbi”.

E ancora: “Il corteggiatore svelerà di avere dei sospetti su quella che sarà la scelta finale della tronista, sostenendo che con Gianmarco andrebbe sul sicuro, mentre con lui sarebbe un salto nel buio, avendo anche poche certezze. Per Ciro, Martina avrebbe già le idee chiare su chi scegliere, mentre lei sosterrà che le cose non siano affatto così, perché la sua sarà soltanto una scelta di cuore”.

Per vedere i petali rossi cadere in studio, tuttavia, servirà ancora molto tempo. Sembra che infatti bisognerà aspettare la fine di gennaio mentre il 7 dovrebbe essere trasmessa la cacciata di Michele Longobardi, il secondo tronista dopo Alessio Pecorelli ad essere espulso dalla produzione.