Uomini e Donne, il pubblico attacca Roberta Di Padua: la dama è finita nell’occhio del ciclone dopo le ultime dichiarazioni. Sui social è partita la corsa a smascherarla. Roberta Di Padua, una delle pochissime dame storiche sopravvissute (insieme a Gemma Galgani) ha fatto recentemente discutere per le sue parole su Riccardo Guarnieri. Cosa è successo? Semplice. La dama di Cassino è intervistata da Uomini e Donne Magazine e tra i vari argomenti trattati sono usciti due retroscena interessanti.

Uno su Riccardo Guarnieri, il suo ex che però quest’anno non è nel parterre maschile, e uno su Andrea Foriglio, corteggiatore della scorsa edizione con cui si vociferava un flirt. Quando il giornalista ha chiesto a Roberta Di Padua se le avesse fatto effetto l’assenza dell’ex fidanzato in studio, lei ha risposto che dopo quanto accaduto questa estate il cavaliere tarantino le è proprio indifferente.





Uomini e Donne, Roberta Di Padua smentita dai fan: “Mente”

La dama ha rivelato che durante le ultime due settimane del programma Riccardo le ha mandato dei fiori anonimi, salvo poi farsi riconoscere alla fine della trasmissione. Ora è tempo di guardare avanti e per lei è arrivato in studio un nuovo corteggiatore che non le è per niente indifferente. Il ragazzo, che ha detto di chiamarsi Ermes, è di Brescia, ha 35 anni ed è “trainer in vendita.

Praticamente formo le persone sulla vendita. Mi hai colpito esteticamente. Sono contento di averti colpito anche io. Ho scritto alla redazione proprio per te. Mi fa piacere conoscerti. Sono single da un anno circa, non ho figli e non sono separato”. Tutto tranquillo, poi però si è scatenato il putiferio. Quando Roberta ha detto che lei non ha mai fatto parte di “triangoli” o “quadrilateri” al centro dello studio il pubblico è esploso.

Racconta Blasting news come: “A farsi portavoce del parere di alcuni spettatori del dating-show, è stato il blogger Lorenzo Pugnaloni che su Instagram ha scritto: “Lei ha appena detto di non aver mai fatto triangoli in studio. E quello con Alessandro, Ida e Riccardo dell’anno scorso cos’era, un pentagono?”. Roberta, stavolta, non convince nessuno.