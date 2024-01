“Ecco dove la vedremo”. Uomini e Donne, Roberta Di Padua: novità bomba dopo la delusione da Alessandro

Roberta Di Padua, clamorosa indiscrezione sulla ormai ex dama di Uomini e Donne. Per lei sarebbe in arrivo una grande sorpresa. A lanciare l’indiscrezione è Lorenzo Pugnaloni come al solito informatissimo sul programma di Maria De Filippi. Nei prossimi giorni dovrebbe andare in onda la puntata in cui Roberta lascia Uomini e Donne dopo una lite con Alessandro Vicinanza. Roberta avrebbe voluto l’esclusiva, cosa che l’ex di Ida Platano non è stato disposto a concedere.

A proposito di Ida Platano, per lei il momento continua ad essere nero con il pubblico che non perdona la produzione di aver investito su di lei. Un esempio? Basta dare uno sguardo ai commenti che stanno piovendo in questi giorni sulle pagine ufficiali del programma. Commenti tutt’altro che benevoli nei confronti della dama bresciana.





Uomini e Donne, Roberta Di Padua probabile nuova tronista

“Grazie alla pochezza e povertà dei contenuti di Ida, brutta e cozzala dentro e fuori non seguo più questo circo. Sempre ho saputo che era uno show ma al meno qualcuno mi stava simpatico, ora neppure quello”. E non finita certo qui. “La Platano, parliamone. Cammina saltando, fa l’ape regina, ha un lessico basico, ridotto, oggi poi si è capito benissimo, si è esposta nel raccontare durante l’esterna con Ernesto”.

“Che vuole il grande amore che…… Spunterà in puntata. Riccardo. Quindi sfrutta il salotto in attesa…. Ed i pretendenti li a fare da cornice e stop. Questo trono è inutile”. Sul trono presto potrebbe tornare Roberta Di Padua. Da quel giorno in cui ha rotto con Alessandro la dama non ha più partecipato alle riprese ma secondo Lorenzo Pugnaloni il suo futuro potrebbe essere ancora agli Elios.

Ma in un ruolo decisamente diverso e più importante. In una Stories che ha caricato sul suo profilo Instagram il 3 gennaio, infatti, il blogger ha fatto sapere: “Ci saranno nuovi risvolti? Roberta andrà sul trono? Vi posso dire che non è una cosa da escludere“.