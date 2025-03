“Ho già parlato con Alessandro”. Uomini e Donne, Roberta Di Padua ammette tutto sui social: “Mi conosco, non c’è alternativa”

Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza di Uomini e Donne, si torna a parlare di loro. La coppia, recentemente, è stata al centro di un gossip che li voleva separati. Nei mesi scorsi, ancora. si era parlato di una possibile gravidanza di Roberta. Era stato uno scatto a far mettere tutti sull’attenti “Ci siamo tutti ma proprio tutti” con tanto di cuoricino sulla pancia. A smentire la gravidanza era stata proprio Roberta. Roberta che ha attirato alcune critiche negli ultimi mesi per via di alcune foto che stanno facendo parlare.

Un esempio? Ecco uno dei commenti: “Tra i filtri e la chirurgia sembra un’altra ma ha perso in naturalezza e spontaneità che aveva prima. Non è mai stata bella secondo me ma solo “tanta” anche se volgare. Ora nemmeno tanta, se è vero che sei così dimagrita. P.s. 10 kg in un mese solo con una liposuzione total body perché non sarebbe possibile per nessuno perderli”.





Uomini e Donne, Roberta Di Padua Vicinanza: niente Temptation

La coppia, da ultimo è stata data per prossima concorrente di Temptation Island. Roberta Di Padua ha infatti annunciato che, almeno per il momento, non sta tenendo in considerazione la possibilità di partecipare al reality show. Tuttavia l’ex Dama rivela che, al contrario, Alessandro Vicinanza sarebbe disposto a prendere parte a Temptation Island.

Roberta ha però le idee chiare e spiega: “Mi conosco e so di essere molto gelosa, per cui sarebbe molto difficile tenermi a bada”. Un peccato per l’audience. Entrambi hanno avuto diverse storie all’interno di Uomini e Donne, facendo il pieno di gradimento. Lei, dopo la storia con Giuseppe D’Aguanno dal quale ha avuto un figlio, ha frequentato per diverso tempo Riccardo Guarnieri.

Anche Alessandro ha avuto diverse storie, fra tutte quella più importante è stata la relazione con Ida Platano. Dopo diversi tira e molla, però, il rapporto è terminato. Qualche tempo dopo l’imprenditore campano ha conosciuto Roberta ed è scoccata la scintilla. I due stanno insieme dall’anno scorso e a quanto pare le cose vanno a gonfie vele. Tanto che si parla di…