I fan di Uomini e Donne, dietro l’addio improvviso di Roberta Di Padua al programma non ci sarebbe un colpo di testa. Piuttosto un accoro segreto che sarebbe pronto a saltare fuori. La versione ufficiale, fornita da Lorenzo Pugnaloni, parla di una Roberta Di Padua che non avrebbe accolto di buon grado quanto fatto da Alessandro Vicinanza, il rifiuto del quale a darla l’esclusiva l’aveva spinta ad andarsene. Il pubblico si era spaccato tra sostenitori e contrari alla linea Roberta.

“Quando Roberta si mette in mezzo alle coppie per mettersi al centro della situazione lì va tutto bene – scrive una fan -. Quando poi succede che Alessandro decide di non darle l’esclusiva e di conoscere altre donne, portando avanti in parallelo la conoscenza con Roberta, questo a lei non sta bene”. E sono tanti i commenti di questo tenore.





Uomini e Donne, Roberta Di Padua torna come tronista

Ma c’è anche chi la difende: “Roberta vali molto di più da questo Alessandro questo è tornato per fare lo show e basta”. Quello che accadrà lo sapremo nei prossimi giorni certo è che qualcosa di molto importante sembra bollire in pentola. Roberta Di Padua sarebbe, poi, la grande protagonista della storia che potrebbe presto essere scritta.

A Deianira Marzano, ad esempio, la mattina del 14/12 è arrivato il messaggio di una spettatrice che ha le idee abbastanza chiare su cosa potrebbe succedere nelle prossime riprese. “Punta al trono”, si legge nella Instagram Stories che l’influencer campana ha postato sul suo profilo in queste ore. “Sì, un’altra perdita di tempo”, ha ribattuto la donna avallando la teoria di chi sostiene che la dama potrebbe rientrare nel cast in una nuovissima veste.

Secondo alcuni fan ancor più complottisti ci sarebbe, insomma, un vero e proprio accordo per uscire dalla porta e rientrare dalla finestra. Il caso di Ida Platano, del resto, è sintomatico di questa nuova tendenza. E non ci sarebbe nulla di male nel vedere un’altra 40enne sul trono più ambito della televisione.