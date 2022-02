Anticipazioni bomba su ‘Uomini e Donne’ in queste ore, come raccontato da ‘Blasting News’. Innanzitutto, c’è molta trepidazione intorno al tronista Matteo Ranieri, il quale rischia seriamente di rimanere estremamente deluso. A quanto sembra, sia la corteggiatrice Denise che Federica non avrebbero più intenzione di continuare la conoscenza con lui. E a questo punto non dovrebbe avere più ragazze interessate e potrebbe lasciare il dating show senza avere al suo fianco una fidanzata.

Intanto, a proposito sempre di ‘Uomini e Donne’, ha rotto il silenzio Martina Viali, la quale ha spiegato le ragioni che l’hanno indotta a mollare: “La vita va avanti e quello a Uomini e Donne è stato un percorso bello, anche se non è andato come volevo […] Appena uscita dal programma ho provato una cera delusione. Soprattutto perché non sono riuscita neanche a salutare Matteo: sarei ipocrita a non ammettere che ho provato una certa tristezza. Sento che mi fa un certo effetto seguire la trasmissione da casa”.

Comunque, la conduttrice Maria De Filippi ha tentato di tranquillizzare Matteo Ranieri, visto che potrebbe anche conoscere altre ragazze. Ma le attenzioni maggiori si sono spostate adesso sul possibile nuovo arrivo di un volto già conosciuto a ‘Uomini e Donne’. Quindi, se Ranieri dovesse dire addio, ci sarebbe già pronto un nuovo giovane come tronista. E condividerebbe con Luca Salatino questa esperienza. Una figura che potrebbe davvero essere apprezzata dalla maggioranza del pubblico.





Stando ad alcune voci che si stanno diffondendo in rete, a ‘Uomini e Donne’ potrebbe tornare ma stavolta con il ruolo di tronista l’ex corteggiatore di Samantha Curcio, Alessio Ceniccola. Proprio quest’ultimo era stata la scelta dell’ex tronista, ma fuori dal programma le cose non sono andate a gonfie vele e le loro strade si sono divise pochi mesi più tardi. Alessio è attualmente libero e quindi è a caccia di una fidanzata. E Maria potrebbe davvero aiutarlo a raggiungere questo obiettivo.

Alessio Ceniccola è un calciatore, nato nel 1994, ma non è riuscito a sfondare nel calcio che conta. Ha sempre avuto un’enorme passione per il mondo del pallone e soprattutto nei confronti di Francesco Totti. La relazione con Samantha è durata appena 90 giorni, ma ora sarebbe pronto a tornare in studio a ‘Uomini e Donne’ per dare una svolta definitiva alla sua vita sentimentale. Non resta che attendere conferme.