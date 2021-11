Al ‘GF Vip 6’ arrivano spesso e volentieri dichiarazioni che aprono a molte discussioni e a polemiche. Ed è quello che è successo anche alcune ore fa con una vippona che si è lasciata andare ad un’affermazione, che rischia di innescare discussioni a non finire. Nel mirino è finita Maria De Filippi e soprattutto uno dei suoi programmi di punta, ovvero ‘Uomini e Donne’. Dalla Casa più spiata d’Italia è arrivata una critica sferzante nei confronti della trasmissione, infatti è stata chiesta la sua chiusura.

Intanto, parlando di una dinamica del reality di Alfonso Signorini, pare che Manuel Bortuzzo e Soleil Sorge si siano allontanati a causa di Lulù Selassié. Il pubblico ha notato un allontanamento tra Soleil Sorge e Manuel Bortuzzo che da sempre si sono dimostrati molto complici. “Perché io e Manuel ci siamo allontanati? – ha risposto come sempre senza peli sulla lingua la vippona – C’è stato un minimo di gelosia di Lulù che mi ha fatto spostare”. Ma ora sembra che ci sia un riavvicinamento tra i gieffini.

Al ‘GF Vip 6’ si stava quindi parlando di ‘Uomini e Donne’ e una delle concorrenti ha affermato, lasciando tutti spiazzati: “Ma infatti secondo me quel tipo di programma non andrebbe più fatto. Ultimamente tutte le coppie non stanno funzionando, dopo un mese si lasciano tutte”. Ma in difesa del programma è intervenuta un’altra vippona: “Ma è comunque normale che uno possa lasciarsi”. E un’altra ancora ha aggiunto: “Lì comunque è difficile conoscersi”. E sul web sono esplose le critiche.





A criticare e a chiedere la chiusura di ‘Uomini e Donne’ è stata Jessica Selassié, che però è stata ripresa dalle sorelle Lulù e Clarissa. Quest’ultima in particolare ha poi voluto aggiungere: “Dopo il trono si sono formate coppie che ancora oggi stanno insieme”. Ma Jessica è rimasta della sua opinione ed è convinta che non abbia più senso continuare con questo tipo di trasmissione. Maria interverrà per dire la sua? Difficile immaginare che possa entrare nelle dinamiche del ‘GF Vip 6’, ma tutto può ovviamente accadere.

