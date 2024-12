Nuovo colpo di scena a Uomini e Donne, una delle protagoniste del programma lascerà lo studio il 31 dicembre. La decisione è stata presa dalla produzione che ha deciso di non rinnovarla per il prossimo anno. Una botta per i fan di Uomini e Donne che chiude, dopo quasi due anni, una pagina importante del dating. In questi giorni le attenzioni di tutti sono sul caso Michele Longobardi, beccato fuori dallo studio con una ragazza e non solo.

Secondo le indiscrezioni, infatti, Michele avrebbe chattato con alcune corteggiatrici violando apertamente le regole. Sembra che Maria De Filippi sti pensando di metterlo da parte, sarebbe il secondo tronista cacciato nella stessa stagione dopo Alessio Pecorelli.





Uomini e Donne, la dama Ida Pavanelli non confermata

Pecorelli aveva smentito fermamente di avere frequentazione fuori dal programma e si era anche scusato per a essere andato in giro per locali senza avvertire la produzione, ma Maria De Filippi aveva spiegato al tronista che ormai la fiducia nei suoi confronti era stata compromessa e per questo sarebbe stato meglio se lui avesse lasciato il programma.

Messo di fronte a questa realtà dalla padrona di casa, non ha potuto fare altro che abbandonare il programma, seguito dallo stesso Mario Cusitore che in un moto di solidarietà ha scelto di condividere il destino dell’amico, salvo poi però tornare sui propri passi e rientrare in trasmissione nell’ultima puntata. In attesa di quello che sarà il destino di Michele, una decisione è stata presa su Ida Pavanelli.

Da quasi due anni non farà più parte del parterre over di Uomini e Donne poiché non è stata confermata dalla redazione. La motivazione della scelta dello staff di Maria De Filippi riguardo a Ida non è stata resa nota.