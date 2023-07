Nelle ore scorse è arriva la parola fine sulla domanda se Tina Cipollari resterà o meno a Uomini e Donne. A togliere ogni dubbio ci ha pensato lei dal palco del Pride Village di Padova. “Lascio la trasmissione? Assolutamente no. Le voci sicuramente ci saranno, ma io non ho ricevuto nessun avviso. Penso di esserci ancora”. Parole che avevano rassicurato i fan del programma. Fan l’attenzione dei quali, nelle ore scorse, è stata attirata dalla coppia formata da Alessandro Vicinanza e Ida Platano.

Lo strano silenzio tra loro sta allarmando chi crede nel loro amore sin dal primo momento. Ma c’è chi al contrario ci crede poco e ha già dato il suo verdetto sulla faccenda. Amedeo Venza ha infatti pubblicato una Storia in cui ha commentato in modo pungente queste voci di crisi sulla coppia di UeD.





Uomini e Donne: “Perché Tina Cipollari non può essere cacciata”

“E certo, si stanno avvicinando le registrazioni della nuova edizione di UeD e sperano in un invito in studio“, ha scritto l’influencer ed esperto di gossip ulla coppia che si è formata nel trono over 9 mesi fa circa. Ricordiamo che le registrazioni di UeD stanno per iniziare: salvo cambi improvvisi, il cast si ritroverà in studio l’ultima settimana di agosto e le nuove puntate saranno trasmesse in tv dall’11 settembre.

Se una cosa del genere dovesse succedere, in studio a dare battaglia Ida Platano troverà Tina Cipollari, il posto delle quale è intoccabile. Il motivo? Lo spiega Alessandro Rosica che non solo ha smentito i rumor che circolavano nei giorni scorsi su Cipollari e su una sua possibile non riconferma nel cast 2023/2024 del format condotto da Maria De Filippi.

Ma si è spinto oltre. In una Stories che ha postato su Instagram il 24 luglio, infatti, l’esperto di gossip ha spiegato: “Tina non la manderanno mai via, è il 40% del programma”. Tina, quindi, non può essere allontanata perché rappresenta il primo punto di forza della trasmissione di Maria De Filippi.