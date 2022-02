Paura per Andrea Nicole e Ciprian, una delle ultime coppie uscite dallo studio di Uomini e Donne. A raccontare la disavventura sono stati i diretti interessati. Una notizia che arriva a pochi giorni dalle polemiche scoppiata dopo il loro ritorno in trasmissione. Un ritorno che Andrea Nicole aveva così commentato sui social. “Di nuovo mi sono ritrovata ad avere le gambe che tremavano per l’emozione che solo quello studio sa dare. È stato tutto tanto inaspettato quanto incredibilmente bello e sentito”.

“Ho pianto tanto durante questo percorso a Uomini e Donne ma oggi posso dire che queste sono le lacrime più belle e dolci che abbia mai versato. Come dolce sei tu @ciprian_aftim quando mi guardi e accarezzi il viso per sfumare con le mani quelle striature lucide che mi scendono dagli occhi. Ancora una volta ho avuto la conferma che quando hai intorno persone che credono in te, che ti ascoltano e ti vogliono sinceramente bene, il lieto fine arriverà sempre”.



“E sarà stupendo esattamente come è stato per me nella meravigliosa famiglia di Uomini e Donne con tutte le persone che mi sono state accanto durante e dopo il programma. E un grazie, anche se non basterà mai, ovviamente va a te Maria per aver sempre creduto in me fin dal primo giorno, per l’amore, l’intelligenza e la sensibilità con cui mi hai sempre aiutata e incoraggiata. Vi voglio bene ♥️”.







Parole che hanno riempito di gioia il cuore dei fan di Uomini e Donne. Fan che ora hanno dovuto ascoltare un racconto di tutt’altro registro. Per festeggiare al meglio il loro primo San Valentino insieme, hanno scelto di fare un viaggio a Parigi, la capitale per eccellenza dell’amore. Tutto sembrava procedere per il verso giusto, fin quando non si sono ritrovati sequestrati dalla gendarmeria francese.



“Tremo ancora al pensiero che noi eravamo lì, sequestrati dalla gendarmeria, a cercare un riparo dalle loro spinte e gas lacrimogeni. Senza conoscerne neanche il motivo”, ha scritto l’ex tronista di Uomini e Donne sui social. La coppia si è trovata in mezzo alla marcia dei Convogli della libertà che ha cercato in tutti i modi di entrare nella Capitale francese. Una manifestazione formata da No vax e gilet gialli che hanno protestato contro Macron e le regole anti Covid.