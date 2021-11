Si prevede una novità storica su ‘Uomini e Donne’ e Maria De Filippi è pronta a fiondarsi in questa novità assoluta. Se n’era parlato anche diverso tempo fa, ma adesso il tutto sembra essere vicinissimo dal concretizzarsi. Anche perché a parlare stavolta è una persona molto informata, che difficilmente ha sbagliato alcune anticipazioni. Il dating show di Canale 5 ha bisogno dunque di mantenere alti gli ascolti e con questa decisione sicuramente ci saranno grossi apprezzamenti del pubblico.

Intanto, a ‘Uomini e Donne’ il cavaliere Biagio Di Maro è stato pesantemente criticato da Isabella Ricci. Dopo aver chiuso in modo burrascoso la conoscenza con Daniela, racconterà di essere sempre stato sfruttato dalle donne. Parole senza un fondamento secondo Isabella Ricci che sostiene come Biagio si sia limitato a scambiare solo mozzarelle con i camerieri. E non è stata la sola ad attaccarlo. Anche Rosy ha sostenuto che Biagio fosse solito farsi dare scontrini da altri per poi chiedere il rimborso alla redazione.

A parlare è stato il grande esperto di gossip, Amedeo Venza, che ha saputo in anteprima una novità clamorosa su ‘Uomini e Donne’. Ovviamente i telespettatori saranno felicissimi di questa notizia bomba. Non si aspetta altro adesso che la conferma ufficiale da parte della padrona di casa o comunque della redazione del programma. Sul suo profilo Instagram, Venza ha fatto sapere che la gente vedrà nel piccolo schermo dinamiche inedite che riguarderanno delle persone decisamente note.





A quanto pare, ‘Uomini e Donne’ raddoppierà. Infatti, è prevista la versione vip che avrà come protagonisti ovviamente i personaggi famosi. Ecco quanto svelato da Amedeo Venza: “Ormai è sempre più vicina e concreta l’idea dell’arrivo di Uomini e Donne in versione vip. Alcune donne dello spettacolo sono già state contattate per un colloquio”. Nomi non ne sono usciti fuori, ma l’organizzazione di questa trasmissione sarebbe già partita e non resta ora che attendere ulteriori particolari.

Nelle ultime puntate di ‘Uomini e Donne’ c’è stato un duro confronto tra Ida Platano e il cavaliere Diego. Una situazione delicata, quando chiedendo del figlio la Platano pare abbia deciso di non voler più mettere in mezzo questioni troppo personali. Scoppia il caos in studio. Per Diego le accuse sono state molto pesanti. Definito falso e bugiardo da Armando, il cavaliere ha chiesto di non mandare in onda la scena.