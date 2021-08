“Costretta a lasciare casa mia”. Il dramma dell’ex UeD, per anni ha vissuto in un incubo

La nuova stagione di Uomini e Donne è alle porte. Tante le voci che si ricorrono tra protagonisti storici che potrebbero lasciare e nuovi arrivi. Su tutti a tenere banco è il caso di Gemma Galgani, che sembra a un passo dall’addio. Per la dama infatti sarebbe pronto un futuro in un reality. Voci tutte da confermare, certo è che l’assenza di Gemma darebbe un duro colpo al dating di Maria De Filippi. Per il resto, improbabile anche il ritorno di Riccardo Guarnieri.



Quanto a Roberta Di Padua, le possibilità sembrano aumentare con il passare delle settimane. Intanto un’ex volto noto di Uomini e Donne, ha dovuto fare fronte a una brutta esperienza. È lei a raccontarlo. Avevo uno stalker che mi seguiva, che mi scriveva su Instagram. Non ho mai risposto e i suoi messaggi inizialmente non mi sembravano tanto gravi da doverlo bloccare. Sapeva dove abitavo, si è presentato sotto casa mia”.



Parliamo di Nicole Mazzocato. L’ex protagonista di Uomini e Donne ha ammesso che per fortuna abitava vicino la Caserma dei Carabinieri e appena ha capito l’andazzo si è recata a denunciare il suo stalker. Soprattutto perché vive da sola e la situazione poteva peggiorare giorno dopo giorno. “Una sensazione orribile. Ogni cosa che facevo, dicevo, questa persona continuava a pensare che lo facessi per lui. Non volevo bloccarlo perché avevo paura delle ripercussioni. Per questo motivo ho cambiato casa”.







Nicole Mazzocato , nata a Belluno nel 1990 è una modella, attrice e seguitissima influencer. Nel 2010 partecipa al concorso di Miss Italia e poi alle selezioni per diventare Velina nel programma Striscia la notizia. La notorietà arriva nel 2015 quando decide di partecipare alla trasmissione Uomini e Donne condotta da Maria De Filippi come corteggiatrice di Fabio Colloricchio.

Qui si fa subito notare ed amare tanto che sarà scelta dal tronista e con lui lascia la trasmissione. La loro relazione dura quattro anni, fino al 2019. Le ultime notizie sulla sua situazione sentimentale davando Nicole Mazzoccato fidanzata con il modello Thomas Teffah che vive principalmente nella città di Londra.