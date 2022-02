Fiocco azzurro per l’ex UeD. È nato Salvatore per la gioia di mamma e papà. L’annuncio arriva direttamente dal profilo Instagram del calciatore ed ex fidanzato di Sara Affi Fella. Una gioia dopo l’altra per lui, che lo scorso dicembre 2021 ha coronato il sogno di festeggiare le nozze con la sua dolce metà.

Stiamo parlando proprio di Nicola Panico e Francesca Parenti, diventati genitori per la prima volta ad appena un anno dalla celebrazione del matrimonio. Un momento decisamente felice che Nicola Panico vuole condividere con i suoi numerosissimi fan. Per annunciare l’arrivo del piccolo Salvatore, un’immagine molto divertente.

Con una divertente illustrazione Nicola Panico riprende tutta la famiglia al completo. Immancabile il palloncino di colore azzurro e tanto di orario della nascita. Salvatore è nato alle 22:22. “Il principe è nato”, ha scritto con orgoglio il 38enne. Si può dire che per Panico l’amore vero ha dato e continua a dare i frutti più belli.





Infatti Nicola, come è noto, è reduce da una precedente relazione con l’ex tronista Sara Affi Fella. All’epoca, non sono mancati gli scandali quando non hanno messo in chiaro lo status della loro relazione. Voltare pagina però si può.

Infatti se Nicola ad oggi è un marito e un papà felice, non si può dire di meno di Sara, che ha trovato l’amore con Francesco Fedato. E non solo. Anche il frutto del loro amore ha dato alla luce un figlio. Tommaso è nato nel 2020.