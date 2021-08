“Eri la mia guida”. Lutto a Uomini e Donne, l’ex tronista in lacrime: una perdita che spezza il cuore

Lutto per l’ex corteggiatore poi tronista di Uomini e Donne. È stato lui a dare la notizia sui social con un lungo post. Un messaggio immediatamente ripreso e commentato dai tanti fan del dating. In pochi, come lui, hanno saputo tenere alta l’attenzione. Ex fidanzato della sorella dell’influencer Chiara Nasti, Angela Nasti, nella sua esperienza nel programma di Maria De Filippi Mattia è stat invece corteggiatore prima di Desirée Popper, (che condivideva il trono con Rosa Perrotta) per poi prendere il trono e scegliere Vittoria Deganello.



I due si lasceranno dopo 9 mesi di relazione. Successivamente Mattia ha avuto flirt con Carolina Stramare (miss Italia 2019) che sembra essere finito intorno agli inizi del 2020. Nella sua esperienza a Uomini e Donne quell’occasione è stato corteggiato anche da Nilufar Addati, parliamo di Mattia Marciano. L’ex tronista, attualmente fidanzato con una ragazza di nome Camilla Fardella, una ragazza di 24 anni, piange la morte del suocero.



Un dolore cieco. Mattia Marciano infatti racconta il rapporto speciale con il suocero conosciuto solo pochi mesi dopo aver incontrato Camilla, personal trainer di Napoli. Un colpo di fulmine per entrambi che si è subito concretizzato in una storia seria. Dopo pochi mesi dal primo incontro sono avvenute le presentazioni in famiglia. Una storia, quella con Camilla, che sembra quella giusta.







Stanco della tv, Mattia Marciano ha abbandonato il mondo della tv e dei social network. È tornato al suo lavoro di dentista, che tante soddisfazioni gli regala da tempo. Originario della provincia di Napoli e più precisamente del paese di Licola. Di Mattia Marciano dicono si distingua per la sua personalità determinata, per essere particolarmente permaloso ma anche molto riflessivo e profondo.



Sin dal suo ingresso nel programma Uomini e Donne Mattia si è sempre dichiarato intenzionato a trovare l’amore e a formare una famiglia. Laureato in Odontoiatria presso l’Universidad Alfonso X El Sabio di Madrid. Il suo fisico e la sua avvenenza inoltre lo hanno aiutato a intraprendere anche la carriera di modello e testimonial per diversi marchi di moda.