Il trono di Matteo Ranieri continua nel peggiore dei modi: è scoppiato a piangere davanti a tutto lo studio. Solo pochi giorni fa una sua corteggiatrice, Martina Viali, aveva lasciato Uomini e Donne. “Purtroppo già da qualche settimana il mio percorso non era più lo stesso. Ho ricevuto molti messaggi in questi giorni, anche volendo non riuscirei a scrivere a tutti, quindi volevo spendere due parole per spiegare un po’ la situazione”, aveva spiegato.



E ancora: “Inoltre, nelle mie ultime registrazioni non sono potuta essere presente per via della situazione che oggi, come due anni fa, ci accompagna costantemente. Continuare in queste circostanze sarebbe stato pressoché inutile per entrambi. Spero davvero che riesca a trovare una persona in grado di accompagnarlo nella sua vita e di crescere al suo fianco, che sia in quel contesto o anche al di fuori. Ma nel mio piccolo spero davvero riesca nel suo intento perché se lo merita”. Un brutto colpo per Matteo Ranieri.



Matteo Ranieri che ha avuto una vivace discussione con Armando Incarnato. Idue si sono affrontati ancora a causa dell’avvicinamento che Armando ha cercato con Denise Giulia Mingiano. Un atteggiamento che avrebbe dato molto fastidio a Matteo che non avrebbe lesinato sulle parole attaccando il cavaliere napoletano anche se Denise non ha manifestato alcun interesse nei confronti di Armando.







Armando ha replicato a tono, chiedendo a Matteo Ranieri di ragionare su quanto accaduto e di non prendere tutto come un affronto. Nella querelle è intervenuto anche Gianni Sperti, che ha dichiarato: “Sei cattivo. A te non frega niente di Denise”. Supportato da Tina che si è schiarata a sua volta con il tronista. Feroce la reazione di Armando.

Mentre Matteo Ranieri è scoppiato a piangere spiegandodi essere così deluso perché molto affezionato ad Armando, che gli è stato vicino anche durante il suo precedente percorso a Uomini e Donne. Lacrime che hanno commosso Armando che ha affermato che non proverà più a conquistare Denise.