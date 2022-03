Puntata ricca di colpi di scena quella di oggi a Uomini e Donne dopo le polemiche dei giorni scorsi e la solita lite tra Gemma Galgani e Tina. La puntata del 1 marzo si era infatti aperta con un video mandato in onda dal titolo “La giornata che vorrei insieme a lui” dove il lui è un ipotetico fidanzato di Gemma Galgani. La giornata della dama si apre con una passeggiata in bicicletta e una tappa in un prato per fare il gioco del “m’ama e non m’ama”.



“Un uomo con me non si stancherebbe, in tutti i sensi perché sono sempre in movimento. Ho l’entusiasmo di una ragazzina con la maturità della mia età” dice la dama di Torino. Il filmato continuava con una passeggiata al mare. “Il tramonto è la parte più romantica della giornata. Mi piacerebbe essere qua con il mio amore e ballare in mezzo alle onde”, aggiunge ancora la dama. Il filmato si conclude con Gemma che indossa della lingerie sensuale.



“Ma una donna della sua età, che si accora ogni giorno per cercare l’uomo della sua vita, possibile si metta a fare questa scena. È una disperata, il modo in cui cerca l’amore… E basta è ridicola”, aveva sbottato Tina Cipollari osservando il filmato. Nella puntata di oggi di Uomini e Donne una rivale di Gemma Galgani sembra aver trovato l’amore. Parliamo di Massimiliano e Nadia.







“Io sono veramente innamorato di te, usciamo insieme?”, Massimiliano Bartolini lascia Nadia Marsala a bocca aperta con una proposta che l’affascinante dama romana non si aspettava ma che ha accolto con gran piacere ed ha accettato senza indugi. “Io non ero mai stato così, in uno stato di felicità – ha dichiarato il cavaliere – ho sbagliato tanto nella mia vita ma so anche leggere tanto e ci sono troppe cose sulle quali siamo insieme e quindi non voglio perdere altro tempo”.



Affermazioni che portano Nadia a dire: “Andiamo”. Prima dell’uscita dal programma Massimiliano e Nadia si concedono un ultimo ballo a centro studio sulle note di una celebre canzone di Modugno, scelta da Massimiliano: “Dio come ti amo”. Tanti i messaggi social per la nuova coppia di Uomini e Donne: “Si mi piacciono molto … peccato che Maria li ha liquidati velocemente… a lei non ha nemmeno dato la possibilità di parlare…l’, importante è dare delle ore a quella ridicolo di Gemma”.