“Non sto benissimo”. L’ex protagonista di Uomini e Donne positiva al Covid: “Mi sta partendo la testa”

Nello studio di Uomini e Donne Gemma Galgani resta grande protagonista. Dopo la fine della storia con Leonardo il cavaliere Stefano è tornato alla carica. “Mi spiace per lei perché è stata trattata male. Mi spiace che tu abbia rifiutato il mio corteggiamento perché ti sei fatta abbindolare da quel signore. Sono deluso, ma confermo di essere interessato a conoscerla”. Per Gemma Galgani si apre una nuova opportunità ma fioccano le critiche tra chi la accusa di essere una mangia uomini e chi di prendere in giro Stefano.



Intanto arriva la notizia che un volto noto è stato colpito dal Covid. Tanti tra cavalieri dame e troniste hanno avuto a che fare con il virus in questi anni. Tra i primi c’era stato Leonardo Greco, finito anche in ospedale. 2“Ho 37 anni, ho sempre amato lo sport, sono sempre stato iperattivo e salutista… Vi parlo dal letto dell’ospedale Sacco… – raccontava-. Mentre scrivo ho le lacrime agli occhi, ho bisogno dell’ossigeno per non avere problemi a respirare, ho continuamente febbre, ho una polmonite interstiziale…”.



“Mi hanno già fatto 2 tamponi per il Covid 19 entrambi risultano negativi… me ne hanno fatto un terzo questa mattina… perché quello che ho è esattamente la sintomatologia di questo Virus…”. Raccontava ancora l’ex Uomini e Donne. “Pensate a voi pensate a vostri cari… – scriveva l’ex tronista di Uomini e Donne – l’unico modo per aiutarci è stare a casa”.







“Fatelo per favore. Spero che la mia testimonianza possa servire”. Dopo i primi due tamponi che hanno dato esito negativo, il terzo è stato decisivo. Ora anche la fidanzata di Giacomo Czerny, Martina Grado, è risultata positiva al Covid. E lo racconta dal suo profilo. “Raga quella in quarantena sono io eppure sembra che la testa stia partendo più agli altri che a me”.



E ancora: “Sono uscita a prendere una boccata in giardino, oggi è il giorno più triste dell’anno poiché mi sento così, sto peggio degli altri giorni, non sto benissimo”. Tantissimi i commenti piovuti per sostenere la corteggiatrice di Uomini e Donne.