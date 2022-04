“Un colpo da novanta”. UeD, Maria De Filippi senza limiti: sul trono il super vip

Maria De Filippi è una stella della televisione e Mediaset sa che può fare pieno affidamento su di lei per ottenere risultati straordinari, per quanto riguarda gli ascolti televisivi. Senza ombra di dubbio uno dei programmi più in voga del ‘Biscione’ è ‘Uomini e Donne’, che anno dopo anno riesce sempre a catturare l’interesse di una quantità industriale di telespettatori. E ciò che avrebbe in serbo stavolta Queen Mary potrebbe provocare davvero una bomba clamorosa in senso positivo.

Intanto, nell’appuntamento del 28 aprile di ‘Uomini e Donne’, il cavaliere Bruno ha offeso la dama Pinuccia: “Ci siamo messi a mangiare e si è tolta la dentiera davanti a me. Davvero vergognosa, me l’ha fatto per tre volte”. Immediata la risposta della dama: “Ma cos’hai da brontolare? Ti ho mancato di rispetto?”. Anche se Maria ha tentato subito di rasserenare l’atmosfera: “Forse è capitato dai”. Ma lui ha confermato di essere rimasto molto deluso da quel comportamento e glielo ha ribadito anche successivamente.





Uomini e Donne, Maria De Filippi pronta al colpo Can Yaman

In queste settimane si sta parlando con insistenza che possa esserci una versione vip di ‘Uomini e Donne’. Sono circolati tanti nomi di coloro che potrebbero diventare tronisti e corteggiatori, da Antonio Zequila a Pamela Prati per citarne due. Ma ora Maria De Filippi avrebbe deciso di puntare davvero in altissimo, almeno stando al sito ‘Anticipazioni Tv’. Non è ancora dato sapere se questo nuovo progetto di Maria andrà a buon fine già a breve, ma sta di fatto che se così fosse ci potrebbe essere un vero e proprio colpaccio.

Stando ad ‘Anticipazioni Tv’, Maria De Filippi potrebbe portare nello studio di ‘Uomini e Donne’ Can Yaman. Le ultime indiscrezioni hanno rivelato che l’attore originario della Turchia non ha relazioni sentimentali in corso, quindi sarebbe un nome ben spendibile anche per innalzare la qualità del nuovo programma. I diretti interessati non hanno comunicato niente in via ufficiale, ma il pubblico Mediaset attende con ansia che possano esserci novità a stretto giro di posta. Non resta che aspettare buone nuove.

Nelle scorse settimane c’era invece stata una notizia negativa su Can Yaman, infatti non è stato più trasmesso ad aprile ‘Viola come il mare’ con Francesca Chillemi. Bisognerà aspettare l’arrivo dell’autunno per apprezzarla. Presumibilmente sarà trasmessa a settembre, anche se non è detta l’ultima parola. Questa decisione sarebbe stata assunta per preservare la fiction ed evitare che si ottengano risultati deludenti come quelli ottenuti da ‘Più forti del destino’ con Laura Chiatti e Loretta Goggi.

“Si è tolta la dentiera”. UeD, il cavaliere umilia la dama: i dettagli ‘intimi’ scatenano lo studio