A Uomini e Donne succede l’incredibile, anche Maria De Filippi sempre pacata e morbida nei giudizi stavolta ha avuto qualcosa da ridere su Gemma Galgani. Gemma che non sta attraversando un buon momento. Di recente sono state diverse le delusioni d’amore per la dama che da anni è nel dating show di Maria De Filippi alla ricerca dell’anima gemella. Infatti dopo la relazione con Giorgio Manetti è rimasta sola. Ha avuto una serie di avventure ma mai nulla di concreto.



Nei giorni scorsi a Uomini e Donne si era fatto avanti per Gemma Giuseppe La Spisa, 51enne che aveva manifestato i suoi sentimenti nei confronti della dama torinese: “Cara Gemma, da quando ho ballato con te nella trasmissione Uomini e Donne qualcosa mi ha attirato nei tuoi confronti – inizia così la lettera di Giuseppe La Spisa a Gemma Galgani -. La tua eleganza, la tua dolcezza e la tua sensibilità sono le qualità che prediligo”.



E ancora: “I tuoi occhioni grandi brillano colmi di tanto amore da donare… e ricevere. In quel ballo mi sono estraniato da tutto. Da quel momento non ero più in trasmissione, esistevamo solo io e te, la tua presenza…”. La dama di Uomini e Donne non sembra però interessata, i suoi occhi sono per a Massimiliano Bartolini che oggi ha confessato di aver ricevuto messaggi per San Valentino da Nadia Marsala, Gemma Galgani.







La dama romana non si mostra infastidita dal fatto che la rivale torinese abbia scritto all’uomo che sta frequentando: “Lei ha scritto il biglietto, ma lui sta con me. C’è una differenza”. Davanti allo studio di Uomini e Donne Gemma ha detto di essere molto interessata a Massimiliano, che l’ha colpita fin dal primo momento, anche dopo il suo rifiuto, e Maria De Filippi si mostra perplessa.



“Lo avrai visto per venti minuti in tutto”. Il cavaliere ammette di trovare Gemma una bellissima persona ma di non provare nulla per lei, mentre Nadia racconta di aver trovato in Massimiliano un complice perfetto. Insomma a Uomini e Donne per Gemma è arrivato l’ennesimo 2 di picche.