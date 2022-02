A Uomini Donne le sorprese non finiscono mai, stavolta scende in campo anche Maria De Filippi. Si parla ancora una volta di Denise Mingiano che, nelle settimane scorse, aveva sparato a zero sulla redazione. Tutto era partito da un commento che tirava indietro Ranieri: “Che fesso Matteo, sceglie cosa dice la regia e il pubblico. Maria io la amo, ragiona bene, ma il cuore porta da te e li deve andare. Non si fa condizionare il cuore. È assurdo tutto ciò. È pilotato Matteo verso Federica. Io provo sensazioni belle e emozionanti quando è con te”.



“Sono invidiose perché sei bellissima. Parlano tanto di solidarietà femminile, ma poi non la mettono in atto. In quel programma ti fanno passare per quella che non sei. Hanno sempre fatto così, che schifo. È palese a tutti che non c’è un minimo di malizia nelle tue conversazioni con Armando. Matteo apri gli occhi”. Parole a cui poi aveva fatto seguito un altro particolare sottolineato da un fan di Uomini e Donne.



Alcuni utenti si sono confrontati sul fatto che Matteo Ranieri sia stato fermato dalla conduttrice quando è corso dietro a lei, Denise è andata contro Maria De Filippi: “Casualmente non viene mai fermato in altre situazioni”. Parole che oggi nello studio di Uomini e Donne hanno causato la risposta di Maria De Filippi “Dice che la redazione ha architettato tutto perchè lei aveva mandato a quel paese Armando, ma non avremmo montato quel passaggio”, ha detto la padrona di casa.







E ancora: “Noi quel passaggio non l’abbiamo…Secondo lei poi io bloccherei questo grande amore perchè non ti farei andare nel dietro le quinte…”. Insomma a Uomini e Donne non c’è pace. E Denise he finire farà? Di certo il suo seguito sui social sta aumentando. 29 anni, nata a Lecce, dopo essersi diplomata al Liceo Banzi della sua città, si laurea all’Università del Salento.



Denise sconfigge un tumore, e poi si trasferisce in Australia, per la precisione a Melbourne, dove lavora per tre anni come cameriera. Quest’anno scopre che sul trono di Uomini e Donne c’è Matteo Ranieri e chiama la madre, dicendole che è pronta a tornare in Italia per andare a conoscerlo. In effetti, ad ora la Mingiano è una delle corteggiatrici dell’ex fidanzato di Sophie Codegoni.