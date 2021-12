Maria De Filippi ha perso la sua proverbiale tranquillità nella puntata di ‘Uomini e Donne’ di lunedì 13 dicembre. La conduttrice televisiva ha sorpreso tutti scagliandosi contro uno dei protagonisti del dating show di Canale 5. Lei è infatti apparsa molto nervosa e stufa di alcune vicende legate a questa persona, che ha fatto intendere chiaramente di non sopportare per i suoi comportamenti. Certo, stavolta si è proprio sbilanciata del tutto lasciando il pubblico in studio e da casa senza parole.

Nell’appuntamento in cui Maria De Filippi si è innervosita non poco, c’è stato spazio anche per le lacrime di Ida Platano. Ha attaccato duramente Diego, asserendo di aver avuto oggi l’ennesima conferma di essere stata presa in giro: “Deludente…Sei il peggiore…Veramente…L’uomo più deludente che abbia mai conosciuto…Una delusione proprio…Sei il peggiore…Hai giocato benissimo…”. Ida Platano ha detto di non poter accettare le sue insinuazioni: “Addirittura vai dicendo che le cose che ho detto non sono vere…Fai certe insinuazioni…”.

Durante ‘Uomini e Donne’ la tronista Andrea Nicole ha chiesto spiegazioni ad un suo corteggiatore, infatti gli ha detto: “Tu decidi di non baciare nessuno e poi ci stai? Fai così pure fuori? Ti scrivo questo perché voglio sapere con chi ho a che fare”. E Maria De Filippi è intervenuta con un giudizio netto: “Lei non è il suggeritore ufficiale di Ciprian, gli ha detto chiedi scusa e lui ha detto chiedo scusa. Magari lo pensavi, ma se dieci secondi prima te lo ha detto non posso non dirglielo. Non saprò mai dirti se te l’avrebbe detto o no”.





Quindi, stando a quanto riferito da Maria De Filippi, il corteggiatore Ciprian Aftim sarebbe stato consigliato da una persona presente in studio, che gli ha detto che avrebbe dovuto chiedere scusa ad Andrea Nicole. La presentatrice ha poi aggiunto: “Quindi non so se siano vere le scuse. Comunque ti piace un uomo che gioca a rimpiattino? Con il rimpiattino non si costruisce niente”. Quindi, secondo lei la tronista avrebbe fatto più del dovuto, mentre Ciprian non ha fatto dimostrazioni della stessa importanza.

A proposito di ‘Uomini e Donne’, l’ex volto Joele Milan potremmo vederlo presto al ‘Grande Fratello Vip’. A quanto pare la produzione starebbe cercando giovani single per mettere un po’ di pepe. E Joele Milan è stato avvistato a Roma. Che il suo ingresso sia già cosa fatta? Ovviamente serviranno maggiori conferme, ma l’ipotesi è decisamente molto forte e possibile.