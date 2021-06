Una delle ultime new entry del Trono Over di Uomini e Donne è Marco Pistonesi, personal trainer romano: non è molto attivo sui social, ma appena arrivato nel dating show di Maria De Filippi il suo fascino ha colpito Elisabetta proprio mentre stava per finire la storia con Luca. La dama aveva deciso di rimettersi in gioco proprio con Marco Pistonesi liquidando invece l’altro cavaliere Gabriele, che a quanto pare non rispettava i suoi canoni.

Intervistato da Uomini e Donne Magazine, Marco Pistonesi si è soffermato su Elisabetta Simone, spiegando: “È stato proprio il dialogo che c’era tra noi la cosa che mi ha spronato a proseguire la conoscenza. Elisabetta, e lei lo sa perché ho voluto essere sincero dopo quello che aveva passato, non mi aveva colpito fisicamente a primo impatto, cosa per me molto importante”.

Marco Pistonesi ha ammesso di non aver provato un’attrazione fisica forte per Elisabetta Simone, ma è comunque apparso affezionato alla dama e ha rivelato di averle scritto un messaggio, ma lei ha risposto il giorno dopo, poiché si era vista con Luca: “Non ero così preso da Elisabetta e non so se il tempo avrebbe cambiato le cose, e questo lei lo sapeva” ha rivelato Pistonesi al magazine del programma e poi ha spiegato: “Le ho sempre detto che, qualora avesse incontrato un altro uomo con cui stava bene, ne sarei stato felice”.





Il cavaliere ha anche parlato di Ida Platano, la dama che è tornata nel parterre di Uomini e Donne dopo la storia con Riccardo Guarnieri. Ha confessato di aver conosciuto una dama diversa rispetto a quella che si aspettava: “Ida Platano mi aveva notato tra gli altri cavalieri, e la cosa buffa è che, mentre ballavamo, mi ha confessato di essere imbarazzata quasi più di me di ritrovarsi dopo tanto tempo al centro del parterre”.