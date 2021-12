“È lui il nuovo tronista”. Clamoroso colpo di scena a Uomini e Donne: è stata Maria De Filippi a decidere

A pochi giorni dalla sosta natalizia Uomini e Donne non smette di regalare sorprese. La redazione in questi giorni è ancora sotto choc per la scelta di Andrea Nicole. O meglio, per il modo in cui è avvenuta. Senza dire niente alla redazione infatti Andrea Nicole e Ciprian si erano incontrati di notte nella casa di lei: cosa vietata dal regolamento. Una mancanza di rispetto verso tutta la redazione che aveva fatto infuriare Gianni Sperti e Tina Cipollari e deluso profondamente Maria.



Sulla questione era intervenuto anche Alessandro Verdolini, la non scelta a Uomini e Donne di Andrea Nicole che non aveva usato parole leggere. “Da una parte tiro un sospiro di sollievo, perché effettivamente ho scansato un fosso. Due persone che meglio perderle che trovarle. Ma ci avevo messo il cuore”. Alessandro Verdolini dopo Uomini e Donne ha aggiunto: “Io ogni cosa che facevo chiamavo la redazione”.



Insomma, grosso nodo alla gola anche per lui. Adesso per risollevare il programma Maria De Filippi ha scelto un nuovo e discusso tronista. Sembra infatti che tra poche settimane Luca Salatino salir sul trono. Le anticipazioni della registrazione di ieri, giovedì 16 dicembre 2021, e a riportarlo è Il Vicolo delle News proprio in questi minuti. Una notizia che ha immediatamente innescato il tam tam tra i fan di Uomini e Donne.







A Uomini e Donne Luca Salatino non ha avuto fortuna. Roberta Giusti ha scelto Samuele Carniani, dopo tre mesi di conoscenza. L’atteggiamento di Roberta non è piaciuto a tanti fan che si schierano con Luca. Poco presente sui social Luca fa lo chef in un ristorante che si chiama Pro Loco a Trastevere, ubicato sempre nella Capitale. Inoltre ha una grande passione anche per il la boxe, infatti, è anche un pugile, come si può vedere dai suoi profili social.



Della vita privata di Luca Salatino, sotto il punto di vista sentimentale, sappiamo quando ha dato il primo bacio. Aveva 13 anni il tronista di Uomini e Donne e si trovava a Napoli, a Baia Domizia, con una ragazza del posto. Quando si innamora si capisce dai suoi occhi, da come guarda l’altra persona e da come parla. Ha, inoltre, rivelato quante volte si è innamorato. Ha affermato che è successo soltanto una volta.