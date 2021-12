A Uomini e Donne non si ferma la bagarre. Dentro e fuori lo studio fioccano le polemiche. Solo nei giorni scorsi era arrivata la notizia della fine della storia tra Joele Milan e Ilaria Melis. C’era stato poi il caso di Ida Platano e Diego Tavani, protagonisti della puntata di lunedì 13 dicembre. Il cavaliere è stato pesantemente criticato per il modo in cui ha trattato Ida Platano, la quale è scoppiata a piangere a Uomini e Donne dopo una frase di Diego Tavani: “Non era convinta quando mi diceva ‘Ti amo’…”.



A quel punto Ida Platano in lacrime ha attaccato duramente Diego, asserendo di aver avuto oggi l’ennesima conferma di essere stata presa in giro: “Deludente…Sei il peggiore…Veramente…L’uomo più deludente che abbia mai conosciuto…Una delusione proprio…Sei il peggiore…Hai giocato benissimo…”. Oggi arriva un’altra bomba a Uomini e Donne, uno dei corteggiatori è pronto a lasciare lo studio.



Le anticipazioni del programma raccontano come Luca Salatino lascerà lo studio. Il corteggiatore non gradirà l’avvicinamento e le effusioni tra Roberta Giusti e Samuele. A quanto si apprende Luca è deluso e stufo dei continui tira e molla con la tronista. A Uomini e Donne tutti con il fiato sospeso per capire cosa succederà: se ci sarà un riavvicinamento o meno.







Intanto sono molti i fan di Uomini e Donne che si schierano con Luca. Poco presente sui social Luca fa lo chef in un ristorante che si chiama Pro Loco a Trastevere, ubicato sempre nella Capitale. Inoltre ha una grande passione anche per il la boxe, infatti, è anche un pugile, come si può vedere dai suoi profili social. Qualcuno, inoltre, potrebbe pensare che faccia anche il produttore musical, ma in realtà non è così.



Della vita privata di Luca Salatino, sotto il punto di vista sentimentale, sappiamo quando ha dato il primo bacio. Aveva 13 anni e si trovava a Napoli, a Baia Domizia, con una ragazza del posto. Quando si innamora si capisce dai suoi occhi, da come guarda l’altra persona e da come parla. Ha, inoltre, rivelato quante volte si è innamorato. Ha affermato che è successo soltanto una volta.