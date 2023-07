Punto a capo, non sono tornati insieme e probabilmente non lo faranno: tra Carola Carpanelli e Federico Nicotera di Uomini e Donne non c’è spazio per un ripensamento. E dire che i fan ci avevano sperato dopo lo scoop di Novella 2000 che scriveva: “pare sia in corso un riavvicinamento grazie ad alcune segnalazioni che vengono dal web. I due, infatti, sono stati avvistati insieme in un salone di bellezza in zona EUR, dove Carola si è recata per un trattamento ai capelli. Una parrucchiera ha fatto una diretta social nel corso della quale sono apparsi proprio Federico e Carola”. Se sono rose fioriranno.

Le rose non sono fiorite. Anzi, qualcosa di nuovo all’orizzonte pare ci sia per Carola Carpanelli. L’ex corteggiatrice infatti ha pubblicato una serie di foto che la immortalano in Grecia, mentre si gode questa estate senza Federico, nonostante i progetti che avevano fatto insieme. Foto che hanno scatenato immediatamente la reazione del pubblico.





Uomini e Donne, vacanze in Grecia per Carola Carpanelli

“Quindi con Federico era sola finzione. Lo ha già dimenticato, che amarezza”. E ancora: “Si sono già dimenticati, dopo aver sbandierato amore ai quattro venti…ci hanno preso solo in giro”. “La più grande delusione nella storia di Uomini e donne”. Parole che Carola non ha commentato e che difficilmente farà. Anche perché dicono i ben informati qualcosa bolla in pentola.

Sembra infatti, ma la notizia è tutta da confermare, che in vacanza con Carola ci sia un uomo misterioso. Un uomo che forse prenderà il posto di Federico Nicotera nel suo cuore. Staremo a vedere. Di sicuro Federico non si strapperà i capelli. A chiudere la porta dall’inizio era stato lui. “Fare finta di niente non mi piace”.

“E ritengo sia giusto nei confronti delle persone che mi hanno seguito e sostenuto per mesi fare un po’ di chiarezza. Dicendo di averci creduto fino alla fine pensavo fosse chiara la situazione tra me e Carola, ma evidentemente non è così. Voglio dirlo in maniera esplicita perché per troppi giorni ho letto cattiverie, ipotesi e teorie assurde che non rappresentano la realtà dei fatti. Tra me e Carola è finita”.