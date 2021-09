Uomini e Donne è tornato in tv: nuovi tronisti e nuovi corteggiatori per il dating show di Maria De Filippo. Di conseguenza sono riprese le dinamiche del programma. Confermati i due storici opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari che non perdono occasione per punzecchiare i vari personaggi del programma. È tornata in studio anche Gemma Galgani e tutti hanno potuto notare la grande novità: la storica dama ha fatto ricorso al chirurgo estetico per andare a rifare alcune parti del suo corpo.

Gemma Galgani ha 71 anni ed è da tempo alla ricerca dell’amore. Nel dating show le ha provate davvero tutte: da uomini della sua età a ragazzi molto più giovani di lei. Tina Cipollari le ha subito rinfacciato la storia con Sirius (Nicola Vivarelli) iniziata a distanza durante il periodo del primo lockdown, e culminata nella scorsa stagione con una drammatica rottura davanti ai riflettori. Ora Gemma Galgani sembra attratta da un altro uomo appena arrivato in studio.

Si chiama Kerry, è una delle new entry di Uomini e Donne. Tina Cipollari non perde occasione per punzecchiare anche lui: “Abbiamo il pirata dei Caraibi, Maria!”. Kerry ha lunghi capelli grigi raccolti dietro la nuca e ha un lungo pizzetto. Gli occhi truccati, il sorriso aperto. Indossa stivali da cowboy. Tina, notando anche il cartellino oltreché il personaggio, gli chiede anche se il suo sia un nome d’arte o il suo vero nome.





Lui risponde a tono: “È il mio vero nome e sono toscanissimo anche se ho un nome inglese. Sono stato fatto in casa con la levatrice. Senza assistenza dell’ospedale. Come tutte le persone toste nascono in casa, almeno ai miei tempi”. “Io l’ho trovato molto simpatico, infatti ci ho fatto il primo ballo. Balla in modo molto sensuale”, ha commentato Gemma Galgani che ormai sembra persa per lui e non fa nulla per nasconderlo e si scatena con lui in pista. Nonostante le avances palesi, Kerry confida di non essere interessato alla Galgani che si becca un clamoroso due di picche.

Kerry Bellugi abita a Siena. Il 59enne è stato sposato per 30 anni ed ha 3 figlie. Si definisce uno spirito libero, ma ha precisato che quando si innamora è fedele alla sua donna. Il suo look si riconosce subito: capelli lunghi, piercing, uno stile che ricorda quello di Piero Pelù, insomma. È direttore della Edil Bellugi di San Quirico d’Orcia, azienda di costruzione e restauro. Da giovane è stato molto sportivo: era infatti pilota agonistico di auto. Ama tantissimo viaggiare e questa sua passione lo ha portato in molti posti del mondo, come ad esempio in Africa, dove ha dormito dove capitava ed ha vissuto con le popolazioni locali.