Sono giorno bollenti a Uomini e Donne. Nelle ore scorse in studio sono tornati Andrea Nicole e Ciprian, la coppia uscita meno di un mese fa tra le polemiche. Se una parte del pubblico ha applaudito, una parte non ha gradito lo spazio concesso da Maria De Filippi. La scelta di Andrea era stata infatti accompagnata da pesantissime critiche. La scelta era stata preceduta da una notte trascorsa insieme dai due a casa di lei senza che la redazione del programma sia stata avvisata.



Particolare di non poco conto che aveva fatto andare su tutte le furie i due opinionisti di Uomini e Donne Gianni Sperti e Tina Cipollari. Tina Cipollari aveva detto che Andrea Nicole non le è mai piaciuta e per questo motivo se ne andava quando c’era lei al centro dello studio. Poi era intervenuto anche Gianni Sperti che aveva definito “disonesti” Ciprian e Andrea Nicole. Aveva detto che secondo lui erano d’accordo da tanto tempo.



Critiche che si sono ripetute nei giorni scorsi quando la coppia ha avuto la possibilità di raccontare la sua verità. Un’opportunità non data a tutti come ha spiegato l’esperto di gossip Amedeo Vanza in un commento sulla pagina Instagram di Uomini e Donne. “Ora, tralasciando il fatto che io conosco Joele e ne ho apprezzato la buona fede riguardo ciò che è accaduto sotto gli occhi e le orecchie di tutti, non capisco perché Andrea Nicole e Ciprian possono chiarire il loro comportamento (ed è giusto farlo) e Joele no”.







E ancora: “Neanche un tentativo di spiegazione dato che durante la puntata anche lui come Andrea Nicole non è riuscito a dire mezza parola!… sarebbe stato bello vederli tutti li, spiegarsi e magari chiedere ulteriormente scusa se ce ne fosse ancora bisogno!”. Parole riprese da Joele Milan che, nei mesi scorsi, era stato cacciato da Uomini e Donne per presunte frequentazioni fuori dallo studio.



L’ex tronista di Uomini e Donne ha dato sui social la sua versione di fatti. Joele si è detto innanzitutto contento per Andrea Nicole e Ciprian quindi ha proseguito: “Avrei fatto anch’io la stessa cosa, o meglio, l’ho fatto ma solo sui social e lo faccio ancora se serve!”. Il motivo della sua ‘cacciata’ in eterno dallo studio potrebbe quindi essere legata a delle scuse mancante. “Ma spero vivamente che tutti abbiano capito la mia buona fede! E non dimenticate che sono umano anch’io e le sofferenze me le sono guarite nelle quattro mura di casa mia!”. Come dire: loro hanno avuto un trattamento diverso eppure la nostra storia è stata simile. E Maria sapeva.