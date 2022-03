A Uomini e Donne i colpi di scena non finiscono mai. Nella puntata di ieri era stata Ida Platano a spiazzare tutti baciando Alessandro Vicinanza dietro le quinte dello studio. Un bacio a sorpresa dopo che la dama si era lamentata per il poco entusiasmo di lui nel trasferirsi a Brescia per seguirla. Parole che avevano fatto saltare Gianni Sperti dalla sedia che aveva attaccato Ida. “Va benissimo, ci sta che fa l’errore di non volersi trasferire”.



E ancora: “Sbaglia perchè vuole andare a fondo con te senza darti la certezza però tu non puoi prendere un uomo e cambiarlo, ne scegli un altro. Se è fatto così e non soddisfa le tue esigenze non puoi tutti i giorni dire devi fare questo, è sbagliato per te”. Sbaglio che secondo Ida, visto il bacio, non c’è. Ora resta da capire cosa succederà nelle prossime puntate di Uomini e Donne mentre sono in tanti a credere che Ida sia ancora innamorata segretamente di Riccardo Guarnieri.



Un amore uscito alla luce del sole è invece quello tra la ex dama di Uomini e Donne Isabella Ricci e Fabio Mantovani che annunciano il loro matrimonio. “Sì e succederà a breve – ha spiegato Isabella sui social – . Fabio e io, tra due mesi, ci sposiamo. Sarà una festa con pochi intimi, a casa di Fabio a Pescantina”. Da appassionata di moda, l’imprenditrice romana ha già pensato a cosa indosserà. Un abito color panna e niente strascico.







La notizia delle nozze di Isabella sicuro toccherà un’altra dama di Uomini e Donne: Gemma Galgani con la quale i rapporti non sono stati sempre idilliaci. Anzi Isabella è tornata ad attaccarla sulla questione figli. Nelle ultime puntate del dating la dama si era sfogata sul proprio desiderio di maternità, piangendo in studio e confessando che avrebbe voluto donare il proprio amore in modo diverso.



Ai microfoni di Nuovo, Galgani aveva ribadito: “Avrei dovuto trovare l’uomo giusto con cui vivere, per poter assicurare a mio figlio la presenza sia della sua mamma sia del suo papà”. Secca la replica dell’ex Uomini e donne. “A 72 anni avrebbe dovuto far pace da tempo con questa mancanza. Anch’io rimpiango di non essere madre ma sono andata avanti, nella vita si va oltre”.