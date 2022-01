Solo pochi mesi fa avevano lasciato insieme lo studio di Uomini e Donne. Una scelta arrivata nella sorpresa generale come, per altro, aveva scritto la dama sul suo profilo social. “È iniziato tutto per gioco. Un giorno, scherzando con i miei ragazzi in ufficio, ho chiesto loro di regalarmi per il compleanno un uomo con cui uscire. Mi hanno preso in parola 😂 e nel giro di qualche mese è partita la mia avventura.

Credo che il mio percorso sia stato trasparente, lineare e coerente con il programma”.



“Sono riuscita a far capire chi sono, quali sono i miei valori e quale uomo voglio avere al mio fianco. Alcuni mi hanno compreso, altri meno. Ma questo fa parte della vita. Mi ritengo fortunata perché in pochi mesi ho trovato la persona adatta a me. Fabio ha una grande personalità, è intelligente e ha alle sue spalle tanta esperienza di vita. Abbiamo molte affinità. Riesce a farmi sorridere e stare bene. Insieme non ci annoiamo mai. Auguro a noi il lieto fine che meritiamo di avere ❤️”.



Lei è Isabella Ricci, che dopo essere uscita con Fabio Mantovani si racconta tra le pagine del Magazine dedicato allo show di Maria De Filippi direttamente dalle Maldive. Nel corso dell’intervista la dama ha parlato di matrimonio ammettendo che: “Sì, ci stiamo pensando”. Dunque, presto Isabella Ricci potrebbe convolare a nozze. Nel corso della lunga chiacchierata c’è stato spazio anche per altro.







Isabella Ricci ha parlato della sua amicizia con Marcello Messina. “A Uomini e Donne era attaccato più o meno dalle stesse persone che attaccavano me. Per me Marcello è sempre stata “una figura” a cui attribuivo gli stessi patimenti che avevo io perché, appunto, è stato spesso messo in mezzo pur non avendo fatto nulla di male, se non ammettere che con Ida le cose non sarebbero potute andare”.



Non solo, confessa che si sarebbe aspettata delle scuse da parte di Gianni Sperti. Il passato comunque: “Ci tengo particolarmente a ringraziare il programma “Uomini e Donne” per l’opportunità datami. Ringrazio tutte le persone che ci lavorano, dalla redazione alla produzione, gli assistenti, i parrucchieri, i truccatori e i microfonisti. Ho incontrato tutte persone deliziose, che svolgono il loro lavoro con grande professionalità e amore”, aveva spiegato.