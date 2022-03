È finita nel peggiore dei modi la storia a Uomini e Donne tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza. Nella puntata di oggi è arrivato l’epilogo con un duro botta e risposta. “Con Ida ho chiuso, voglio andare avanti”, ha detto secco lui. Con la dama che non è rimasta in silenzio. “Non puoi chiedermi di uscire ancora con te e poi cambiare idea il giorno dopo. Sei un ragazzo leggero, meno male non siamo andati oltre”. La fine del loro rapporto era storia già scritta tanto che in pochi sembravano crederci davvero.



“Mi sento di ritirarmi. Non ho determinate sicurezze”, aveva detto settimane fa Alessandro nello studio di Uomini e Donne. Ida invece aveva risposto: “Gli ho fatto presente quello che gli avevo detto, dopo mi è sembrato come se non è stato considerato, ti ho detto la mia realtà è diversa, sto cercando di mettermi dall’altra parte per provare tutte queste sensazioni che sento. Non hai considerato il discorso che siamo completamente diversi, tu hai detto che a Brescia non ci verresti mai”.







La dama di Uomini e Donne aveva spiegato il suo punto di vista e riguardo ciò che è successo in studio nella precedente puntata: “Tina mi ha detto che ho il carattere di m***a, nel carattere visto che mi conosci un po’ come sono io…non ti ho detto difendimi”. Alessandro aveva risposto: “Non hai bisogno di essere difesa, avevi risposto a Tina in maniera esaustiva, era una situazione diversa”, venendo subito criticato da Ida: “Sei superficiale in tante cose”.



Chiusa una storia, per Ida Platano a Uomini e Donne se ne apre un’altra. In studio è infatti arrivato un nuovo corteggiatore: si chiama Ilie, 47 anni nato e cresciuto Roma. A quanto si apprende l’uomo è un manager di una società con base negli Stati Uniti. Sembra un uomo molto elegante, protettivo e dolce. Ha raccontato di non essere sposato e di non avere figli.



E tutti a Uomini e Donne si chiedono se sarà la volta buona per Ida. “Sono piacevolmente imbarazzato, mi fa piacere perché le cose che magari vorrei dirle qui non riesco a farlo, sono molto da vivi la vita e mi piacerebbe sapere più di lei”. Con queste parole si è presentato il corteggiatore.

“Vista con lui”. UeD, Ida Platano ha già dimenticato Alessandro. Nuovo cavaliere al suo fianco