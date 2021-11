Sono stati giorni difficili per Ida Platano, la dama di Uomini e Donne è stata al centro di tante critiche dopo la fine della sua storia con Diego Tavani. Qualcosa di mai successo nella storia del programma con un cavaliere che prima spiega di volere uscire insieme ad una dama per poi tirarsi incredibilmente indietro. La dama ha detto la sua a Uomini e Donne Magazine. “Non riesco a comprendere Diego e men che mai il momento in cui ha deciso di fare un passo indietro”.



“Non ci riesco perché ci sono state delle cose dette da parte sua e dei momenti in cui, quando eravamo soli, mi sembrava fin troppo sicuro di quello che voleva; quindi, arrivati a quel punto, mi è sembrata impossibile e surreale la sua reazione. Ero sbalordita, basita, Diego non sembrava neanche la stessa persona che aveva detto certe cose durante la nostra conoscenza”, racconta Ida Platano.

Ida Platano, chi è Filippo?



“Questa storia è stata talmente veloce e disastrosa che credo non chiederò mai più a nessuno di uscire dallo studio con me. Da oggi in poi, aspetterò che mi venga chiesto (ride), e anche se dovessi incontrare un giorno qualcuno fuori dovrà essere lui a chiedermi di fidanzarci. Non farò mai più un gesto così”, dice ancora Ida Platano.







Che poi aggiunge: “Ci sono stati momenti in cui sono stata molto male, ero davvero turbata ma ora quello che mi ripeto è che probabilmente era destino andasse così”. Ida Platano ha tutta la voglia di dimenticare in fretta. Questa mattina ha presentato un ragazzo di nome Filippo sui social. “Filippo ha portato le pastine e poi mi è venuto a trovare, sempre più bello, bello come il sole!”.



“Che peccato che non è più qui con me, con noi… ma guardate che bel ragazzo!”, ha aggiunto Ida Platano. Chi sia Filippo non è dato sapere. Forse un suo caro amico, forse qualcosa di più. Nelle prossime settimana potrebbe succedere qualcosa: Ida del resto ci ha abituato a clamorosi cambi di direzione.

Queste le parole di Ida Platano.