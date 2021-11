Uomini e Donne regala sempre colpi di scena. Ida Platano, la storica dama del dating show di Maria De Filippi, ha deciso di abbandonare lo studio da sola, dopo l’exploit di Diego Tavani della scorsa settimana, che ha preferito non seguirla quando lei gli ha chiesto di uscire insieme. Le sue intenzioni erano abbastanza chiare, aveva chiesto al cavaliere romano di lasciare il programma insieme, ma lui infastidito da un chiarimento avvenuto tra Tina e Ida, aveva deciso di ripensarci e, quindi, era tornato a sedersi al suo posto lasciando tutti di stucco.

Si è trattato di uno dei tanti momenti clou del programma. Eppure dalle anticipazioni delle puntate di dicembre qualcosa sta per cambiare. Infatti i telespettatori affezionati del programma avranno modo di assistere a nuove puntate ricche di emozioni e tante novità. Una di queste riguarda proprio Ida Platano che si era detta pronta a dire addio alla trasmissione, dato che non se la sentiva più di portare avanti questo percorso, dopo una serie di frequentazioni sbagliate.

Eppure Ida Platano, secondo le anticipazioni, torna a Uomini e Donne. Non si tratta di un addio definitivo. Gli spoiler delle prossime puntate del mese di dicembre 2021, infatti, rivelano che la dama tornerà nuovamente in trasmissione e si rimetterà ancora una volta in gioco. La dama sarà al centro di nuovi confronti con Diego, i quali però non porteranno a nulla di buono e i due si diranno addio definitivamente.





Un altro gesto la vedrà protagonista, cioè un ballo al centro dello studio con Armando Incarnato e chissà che non si possa trattare di un ritorno di fiamma tra i due protagonisti del trono over. Le novità delle puntate di dicembre, sempre secondo le anticipazioni, riguardano anche Gemma Galgani. La dama torinese ha contratto il Covid e non sarà fisicamente in studio per partecipare ai nuovi appuntamenti con il dating show di Canale 5.

La dama, però, nonostante la brutta notizia parteciperà comunque attivamente alle nuove puntate del programma dei sentimenti Mediaset. Le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che Gemma avrà anche modo di conoscere un nuovo cavaliere che si presenterà in studio e che avrà modo così di “vederla” a distanza, in attesa poi di un incontro “dal vivo”, quando sarà completamente guarita dalla Covid-19. Nel frattempo il programma di Maria De Filippi vola dal punto di vista dell’auditel: negli ultimi giorni ha fatto registrare una media che ha superato la soglia dei 3,2 milioni di fedelissimi spettatori e uno share che ha sfiorato il 26%.